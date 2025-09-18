لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي

أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، يوم الخميس، عن أنظمة حوسبة جديدة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام رقائقها المحلية Ascend، في خطوة تعزز الضغط على منافستها الأميركية إنفيديا.

وأوضحت الشركة أنها تخطط لإطلاق عنقودها الجديد Atlas 950 SuperCluster في أقرب وقت العام المقبل.

وتسعى الولايات المتحدة إلى حرمان الصين من أشباه الموصلات المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ما دفع الشركات الصينية إلى الاعتماد على تجميع أعداد ضخمة من الرقائق الأقل كفاءة، وغالباً محلية الصنع، لتحقيق قدرات حوسبة مماثلة، وفقا لتقرير نشرته شبكة “CNBC”.

هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي

وبحسب “هواوي”، يقوم هيكلها للحوسبة في الذكاء الاصطناعي على ربط “عنقود فائق” بعدة “عناقيد فرعية فائقة”، والتي بدورها تُبنى من عدة “عقد فائقة” (Supernodes) تعتمد على رقائق Ascend، مع الاستعانة بالتصميم الهندسي للتغلب على القيود التقنية التي فرضتها العقوبات الأميركية.

وأوضحت الشركة أن العقدة الفائقة Atlas 950 ستدعم 8,192 رقاقة Ascend، بينما سيضم العنقود الفائق Atlas 950 أكثر من 500 ألف رقاقة. أما النسخة الأكثر تقدماً Atlas 960، المقررة في عام 2027، فستدعم 15,488 رقاقة لكل عقدة، ليصل إجمالي الرقائق في العنقود الفائق إلى أكثر من مليون رقاقة.

“هواوي”: العقد الفائقة الجديدة ستكون الأقوى عالمياً

ورغم أنه لم يتضح بعد مدى قدرة هذه الأنظمة مقارنة بتلك المعتمدة على رقائق “إنفيديا”، أكدت “هواوي” في بيان صحفي أن العقد الفائقة الجديدة ستكون الأقوى عالمياً من حيث قوة الحوسبة لعدة سنوات.

وقال جورج تشين، الشريك ورئيس قسم الممارسات الرقمية في The Asia Group: “إعلان “هواوي” عن هذا الإنجاز التكنولوجي جاء متزامناً مع تركيز الحكومة الصينية المتزايد على الاعتماد الذاتي في تقنيات الرقائق”، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى احتمال مبالغة الشركة في قدراتها التقنية، مؤكداً أن طموح هواوي لتصبح رائداً عالمياً في الذكاء الاصطناعي “لا يمكن الاستهانة به”.

وكشفت شركة الأبحاث SemiAnalysis في أبريل الماضي أن نظام CloudMatrix الذي طورته “هواوي” تفوق على أداء “إنفيديا”، رغم أن كل رقاقة Ascend توفر نحو ثلث أداء معالج “إنفيديا” فقط، إلا أن “هواوي” عوضت الفارق بخمسة أضعاف عدد الرقائق.

وقال إريك شو، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس الدوري لشركة هواوي، خلال افتتاح مؤتمر Huawei Connect السنوي في شنغهاي: “قوة الحوسبة كانت وستظل العامل الحاسم لتطور الذكاء الاصطناعي”. ويستمر المؤتمر حتى السبت المقبل.

وكانت “هواوي” قد أعلنت قبل عامين في الحدث نفسه عن Atlas 900 SuperCluster، وتبيع حالياً عنقوداً للحوسبة بالذكاء الاصطناعي يضم “آلافاً” من رقائق Ascend.

يأتي إعلان “هواوي” بينما تواصل الصين تعزيز البدائل المحلية لشركة إنفيديا. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، اختتمت بكين وواشنطن محادثات تجارية في إسبانيا تضمنت مساراً محتملاً لحل الخلاف بشأن عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

وفي إشارة تصعيدية أخرى، أعلنت الصين يوم الاثنين أنها ستمدد التحقيق مع “إنفيديا” بشأن ممارسات احتكارية مزعومة.

وتزايد الضغط على الشركة الأميركية بعد أن تراجعت أسهمها بأكثر من 2% يوم الأربعاء، عقب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز أشار إلى أن الصين أمرت شركات التكنولوجيا المحلية بوقف اختبارات وطلبات شراء شريحة Nvidia RTX Pro 6000D .

وأعرب الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، عن “خيبة أمله” لسماع أنباء الحظر المزعوم، مؤكداً في وقت سابق أن هواوي منافس “شرس” في هذا القطاع.