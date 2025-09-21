Icon

لوحة وطنية في تبوك احتفاء باليوم الوطني الـ95

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٤ مساءً
لوحة وطنية في تبوك احتفاء باليوم الوطني الـ95
المواطن - واس

توشحت المباني الحكومية والشوارع والحدائق والميادين والمعالم البارزة في منطقة تبوك باللون الأخضر، في لوحة وطنية بهيجة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة، تحت شعار “عزّنا بطبعنا”.

وتفاعلت مختلف القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة مع هذه المناسبة العزيزة برفع الأعلام الوطنية والإضاءة الخضراء وتعليق العبارات التي تجسد قيم الولاء والانتماء، لتشكل معًا صورة حضارية معبّرة عن مكانة اليوم الوطني في وجدان أبناء المنطقة، وما يمثله من رمزية لوحدة الوطن تحت راية التوحيد وقيادته الرشيدة -أيدها الله-.

