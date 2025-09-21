لوحة وطنية في تبوك احتفاء باليوم الوطني الـ95 الخريف يحلّ فلكيًا بتساوي الليل والنهار غدًا تبلغ 100 ألف دولار.. توضيح من البيت الأبيض بشأن رسوم تأشيرة إتش-1 بي الجديدة فتح باب التسجيل لرخصة التطويف بالمسجد الحرام الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 13 متنزهًا بالرياض مطار بروكسل يلغي نصف رحلاته المغادرة بسبب هجوم إلكتروني البلديات والإسكان: ابلغوا عن مخالفات السكن الجماعي عبر بلدي و940 الصمعاني: تطورات القطاع العدلي أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان كشف خصوصيات الأسرة والألفاظ المبتذلة.. أبرز محظورات ضوابط المحتوى الإعلامي أمانة القصيم وبلدياتها تحتفي باليوم الوطني الـ95 بإطلاق أكثر من 40 فعالية
توشحت المباني الحكومية والشوارع والحدائق والميادين والمعالم البارزة في منطقة تبوك باللون الأخضر، في لوحة وطنية بهيجة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة، تحت شعار “عزّنا بطبعنا”.
وتفاعلت مختلف القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة مع هذه المناسبة العزيزة برفع الأعلام الوطنية والإضاءة الخضراء وتعليق العبارات التي تجسد قيم الولاء والانتماء، لتشكل معًا صورة حضارية معبّرة عن مكانة اليوم الوطني في وجدان أبناء المنطقة، وما يمثله من رمزية لوحدة الوطن تحت راية التوحيد وقيادته الرشيدة -أيدها الله-.