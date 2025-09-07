Icon

مؤسسة الري تنهي أعمال تصريف مياه سد وادي نجران

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أنهت المؤسسة العامة للري، بالتعاون مع وكالة المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أعمال تصريف مياه سد وادي نجران بكمية بلغت (79.7) مليون متر مكعب، واستمرت لمدة (10) أيام، وذلك ضمن خطتها التشغيلية الهادفة؛ إلى رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وضمان توازن المخزون الجوفي.

وتهدف عملية التصريف؛ إلى تغذية الطبقات الجوفية، ورفع منسوب المياه في الآبار، ودعم ري المزارع على امتداد الوادي، وتعزيز الغطاء النباتي واستدامة البيئة.

وتعمل المؤسسة العامة للري على إدارة وتشغيل السدود، وتنفيذ أعمال تصريف المياه بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المائية، وتعزيز تغذية المخزون الجوفي ودعم النشاط الزراعي، إضافة إلى دورها في إنشاء وصيانة السدود لتحقيق الاستدامة البيئية، انسجامًا مع المستهدفات الوطنية.

