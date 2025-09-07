القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان الكوليرا تحصد المزيد من الأرواح في دارفور مدة خسوف القمر في سماء السعودية الليلة مؤسسة الري تنهي أعمال تصريف مياه سد وادي نجران نفوق 4 حيتان عنبر في ليبيا بطريقة غامضة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده بالفيديو.. قتلى جراء انهيار جسر في العراق ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عبدالله الربيعة في سوريا لتدشين برامج إنسانية وتسيير جسر إغاثي بري ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد
أنهت المؤسسة العامة للري، بالتعاون مع وكالة المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أعمال تصريف مياه سد وادي نجران بكمية بلغت (79.7) مليون متر مكعب، واستمرت لمدة (10) أيام، وذلك ضمن خطتها التشغيلية الهادفة؛ إلى رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وضمان توازن المخزون الجوفي.
وتهدف عملية التصريف؛ إلى تغذية الطبقات الجوفية، ورفع منسوب المياه في الآبار، ودعم ري المزارع على امتداد الوادي، وتعزيز الغطاء النباتي واستدامة البيئة.
وتعمل المؤسسة العامة للري على إدارة وتشغيل السدود، وتنفيذ أعمال تصريف المياه بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المائية، وتعزيز تغذية المخزون الجوفي ودعم النشاط الزراعي، إضافة إلى دورها في إنشاء وصيانة السدود لتحقيق الاستدامة البيئية، انسجامًا مع المستهدفات الوطنية.
