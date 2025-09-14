Icon

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10433 نقطة

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٣٩ مساءً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10433 نقطة
المواطن - واس

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بمقدار (19.08) نقطة، ليصل إلى مستوى (10433.98) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (2.7) مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (153) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (85) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (171) شركة.

وكانت أسهم شركات الماجد للعود، وسينومي ريتيل، ومعادن، ومتكاملة، ومجموعة إم بي سي، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الماجدية، والأندلس، وتمكين، وعطاء، ونسيج، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.97%) و(8.35%)، فيما كانت أسهم شركات الماجدية، وأمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الماجدية، وأرامكو السعودية، والراجحي، ومعادن، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (113.37) نقطة، ليصل إلى مستوى (24912.85) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (28) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (4) ملايين سهم.

