ماجد الحقيل: إطلاق برامج لدعم الإسر المحدودة بتوجيه ولي العهد

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، إطلاق برامج لدعم الأسر محدودة الدخل تضمن عدم دفع أكثر من 30% من دخلهم على الإسكان، بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

إعادة التوازن العقاري

وأضاف الحقيل، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن العقار تستهدف إعادة التوازن العقاري”.

وتابع وزير البلديات والإسكان “نحن في وطن يضع الإنسان أولا بقيادة تتلمس حاجات شعبها وتصنع مستقبله عبر رؤية طموحة”.