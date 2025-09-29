ماجد الحقيل: إطلاق برامج لدعم الإسر المحدودة بتوجيه ولي العهد سلمان الدوسري: المحتوى الهابط يتعارض مع القيم وتم وضع محددات واضحة للمخالفات رئيس هيئة العقار: لا احتكار في سوق الإيجار.. والقطاع قلب نابض في اقتصادنا الوطني ماجد الحقيل: توجيهات ولي العهد بشأن العقار تستهدف إعادة التوازن العقاري وزير الإعلام: السعودية تمضي في مسيرة تحول تاريخي تمكنها القيادة ويساهم فيها المواطن برعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 بالرياض الضوابط والشروط المطلوبة للحصول على دعم سكني أمير الشرقية يستقبل قائد المنطقة بمناسبة تكليفه السعودية تستضيف الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.. غدًا الانتهاء من تركيب لوحات طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في المدينة المنورة
أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، إطلاق برامج لدعم الأسر محدودة الدخل تضمن عدم دفع أكثر من 30% من دخلهم على الإسكان، بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الحقيل، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن العقار تستهدف إعادة التوازن العقاري”.
وتابع وزير البلديات والإسكان “نحن في وطن يضع الإنسان أولا بقيادة تتلمس حاجات شعبها وتصنع مستقبله عبر رؤية طموحة”.
وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل: بتوجيهات ولي العهد.. سنطلق برامج لدعم الأسر محدودة الدخل تضمن عدم دفع أكثر من 30% من دخلهم على الإسكان #المؤتمر_الصحفي_الحكومي | #الإخبارية pic.twitter.com/4TIbntjuMn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 29, 2025