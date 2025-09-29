ماجد الحقيل: توجيهات ولي العهد بشأن العقار تستهدف إعادة التوازن العقاري

قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، اليوم الاثنين: “نحن في وطن يضع الإنسان أولا بقيادة تتلمس حاجات شعبها وتصنع مستقبله عبر رؤية طموحة”.

إعادة التوازن العقاري

وأضاف الحقيل، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن العقار تستهدف إعادة التوازن العقاري”.

وتابع ماجد الحقيل أن رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض سيعيد تشكيل النسيج الحضري، مضيفا أن إقرار نظام “رسوم الأراضي البيضاء” تم قبل المدة المحددة.

وأضاف الحقيل أن ولي العهد يتابع نتائج العمل بالأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر لإعادة التوازن في القطاع العقاري.

هذا وقد انطلق المؤتمر الصحفي الحكومي، عصر اليوم الاثنين، ويستضيف وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ للحديث عن رؤية القيادة ومنطلق التوازن العقاري، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بشأن التوازن العقاري، وضبط سوق الإيجار وتحقيق التوازن، ومخرجات العرض والطلب وتنظيم السوق، والشفافية والموثوقية ركيزةً للنمو.”.

المؤتمر الصحفي الحكومي

ويستضيف المؤتمر أيضا وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري؛ للحديث عن أبرز مستجدات المملكة وإنجازاتها.

كما يستضيف رئيس الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد للحديث عن ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويلقي الضوء حول أبرز محاور الأحكام.