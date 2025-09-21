في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلنت كل من كندا وأستراليا وبريطانيا رسميًا، الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، لترتفع بذلك قائمة الدول المعترفة إلى 150 من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة، وذلك ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

من جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، واعتبرته “يومًا تاريخيًا” في مسيرة الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية، مؤكدة أنه يعزز حضور فلسطين في المحافل الدولية ويمثل ضغطًا متزايدًا على الحكومة الإسرائيلية بعد الحرب الأخيرة على غزة وما رافقها من اتهامات أممية بارتكاب “إبادة جماعية”.

ورغم أن الاعتراف لا يغيّر مباشرة من واقع الاحتلال، فإنه يحمل رمزية سياسية وأخلاقية كبيرة، إذ يفتح المجال لتبادل السفراء وافتتاح السفارات، كما يعكس موقفًا متناميًا داخل المجتمع الدولي بضرورة الدفع نحو حل الدولتين.

دولة قائمة وغير قائمة

ويشير خبراء إلى أن فلسطين تُوصف منذ عقود بأنها دولة “قائمة وغير قائمة” في آن واحد؛ فهي تتمتع ببعثات دبلوماسية ومشاركة في الألعاب الأولمبية، لكن دون حدود متفق عليها دوليًا، أو اقتصاد مستقل، أو سيطرة كاملة على أراضيها، في ظل الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للضفة الغربية.

اللافت أن اعتراف بريطانيا تحديدًا له وقع رمزي عميق، إذ تعود الذاكرة إلى “وعد بلفور” عام 1917 الذي مهّد لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد أشار وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد لامي في خطاب أمام الأمم المتحدة إلى أن بلاده تتحمل “مسؤولية خاصة” لدعم حل الدولتين، مستشهدًا ببنود وعد بلفور نفسه التي نصّت على عدم المساس بحقوق الطوائف غير اليهودية.

حلول سياسية

أما على صعيد الحلول السياسية، فقد ظل مقترح حل الدولتين مطروحًا منذ عقود، ويقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ورغم تعثر هذا المسار طويلًا مع استمرار الاستيطان الإسرائيلي، فإن المبادرة السعودية الفرنسية الأخيرة أعادت إحياء النقاش حوله، وحظيت بدعم في الأمم المتحدة، ما اعتُبر دفعة قوية لمسار السلام المتعثر.

اليوم، ومع اتساع رقعة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين إلى 150 دولة، يتعزز موقعها في الساحة الدولية، بينما تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا متزايدة داخليًا وخارجيًا في ظل المطالبات بإيجاد تسوية عادلة ودائمة للصراع.