Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن Icon وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد Icon السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية Icon جمعية البر بالرياض تُنتج فيلمًا وطنيًا يوثق مسيرتها منذ تأسيسها على يد الملك سلمان Icon ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟ Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح معرفي يحوي 43 مليون صفحة رقمية Icon نجلاء الردادي ضمن قائمة ستانفورد لأكثر العلماء تأثيرًا عالميًا للعام الرابع Icon وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد Icon وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٩ مساءً
ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟
المواطن - فريق التحرير

في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلنت كل من كندا وأستراليا وبريطانيا رسميًا، الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، لترتفع بذلك قائمة الدول المعترفة إلى 150 من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة، وذلك ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

من جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، واعتبرته “يومًا تاريخيًا” في مسيرة الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية، مؤكدة أنه يعزز حضور فلسطين في المحافل الدولية ويمثل ضغطًا متزايدًا على الحكومة الإسرائيلية بعد الحرب الأخيرة على غزة وما رافقها من اتهامات أممية بارتكاب “إبادة جماعية”.

ورغم أن الاعتراف لا يغيّر مباشرة من واقع الاحتلال، فإنه يحمل رمزية سياسية وأخلاقية كبيرة، إذ يفتح المجال لتبادل السفراء وافتتاح السفارات، كما يعكس موقفًا متناميًا داخل المجتمع الدولي بضرورة الدفع نحو حل الدولتين.

دولة قائمة وغير قائمة

ويشير خبراء إلى أن فلسطين تُوصف منذ عقود بأنها دولة “قائمة وغير قائمة” في آن واحد؛ فهي تتمتع ببعثات دبلوماسية ومشاركة في الألعاب الأولمبية، لكن دون حدود متفق عليها دوليًا، أو اقتصاد مستقل، أو سيطرة كاملة على أراضيها، في ظل الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للضفة الغربية.

اللافت أن اعتراف بريطانيا تحديدًا له وقع رمزي عميق، إذ تعود الذاكرة إلى “وعد بلفور” عام 1917 الذي مهّد لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد أشار وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد لامي في خطاب أمام الأمم المتحدة إلى أن بلاده تتحمل “مسؤولية خاصة” لدعم حل الدولتين، مستشهدًا ببنود وعد بلفور نفسه التي نصّت على عدم المساس بحقوق الطوائف غير اليهودية.

حلول سياسية

أما على صعيد الحلول السياسية، فقد ظل مقترح حل الدولتين مطروحًا منذ عقود، ويقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ورغم تعثر هذا المسار طويلًا مع استمرار الاستيطان الإسرائيلي، فإن المبادرة السعودية الفرنسية الأخيرة أعادت إحياء النقاش حوله، وحظيت بدعم في الأمم المتحدة، ما اعتُبر دفعة قوية لمسار السلام المتعثر.

اليوم، ومع اتساع رقعة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين إلى 150 دولة، يتعزز موقعها في الساحة الدولية، بينما تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا متزايدة داخليًا وخارجيًا في ظل المطالبات بإيجاد تسوية عادلة ودائمة للصراع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد