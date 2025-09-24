ماكرون: إعلان نيويورك “حل الدولتين” هو الأساس لإنهاء حرب غزة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اعتماد “إعلان نيويورك” الصادر عن مؤتمر تسوية قضية فلسطين بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، يمثل أساسًا لإنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن الرهائن وتعزيز الحل العادل للقضية الفلسطينية.

إنهاء حرب غزة

وقال في كلمته التي ألقاها أمس أمام المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: “إن العالم يواجه تحديات جسيمة تتمثل في الانتهاكات والصراعات وتغير المناخ والمنافسة الاقتصادية والتجارية”، داعيًا إلى استعادة روح التعاون التي رافقت تأسيس الأمم المتحدة قبل 80 عامًا.

وأكد الرئيس الفرنسي دعمه لتوسيع وإصلاح مجلس الأمن الدولي، مشددًا على أهمية أن يكون للقارة الأفريقية تمثيل أكبر في هذه المؤسسة الدولية.