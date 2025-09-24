Icon

وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية Icon شاهد.. جريان سيول اليتمة جنوب المدينة المنورة Icon ماكرون: إعلان نيويورك “حل الدولتين” هو الأساس لإنهاء حرب غزة Icon الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 550 نقطة بتداولات 14.4 مليار ريال Icon كارثة صحية بالعراق.. 42 حالة وفاة بالحمى النزفية Icon القمة العربية الإسلامية متعددة الأطراف مع ترامب: ضرورة إنهاء حرب غزة فورًا Icon 550 موقعًا للأشجار المعمّرة في المملكة.. هوية وطنية وتراث طبيعي Icon لقطات توثق الحالة المطرية الغزيرة على مكة المكرمة Icon السعودية والصين تعزّزان شراكتهما الإستراتيجية في الصناعة والتعدين Icon فيصل بن فرحان يشارك في اجتماع بشأن مستقبل غزة في نيويورك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وتعزيز الحل العادل للقضية الفلسطينية

ماكرون: إعلان نيويورك “حل الدولتين” هو الأساس لإنهاء حرب غزة

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٩ مساءً
ماكرون: إعلان نيويورك “حل الدولتين” هو الأساس لإنهاء حرب غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اعتماد “إعلان نيويورك” الصادر عن مؤتمر تسوية قضية فلسطين بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، يمثل أساسًا لإنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن الرهائن وتعزيز الحل العادل للقضية الفلسطينية.

إنهاء حرب غزة

وقال في كلمته التي ألقاها أمس أمام المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: “إن العالم يواجه تحديات جسيمة تتمثل في الانتهاكات والصراعات وتغير المناخ والمنافسة الاقتصادية والتجارية”، داعيًا إلى استعادة روح التعاون التي رافقت تأسيس الأمم المتحدة قبل 80 عامًا.

قد يهمّك أيضاً
كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة

كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة

تعرف على المهنة الجديدة لرئيس فرنسا السابق

تعرف على المهنة الجديدة لرئيس فرنسا السابق

وأكد الرئيس الفرنسي دعمه لتوسيع وإصلاح مجلس الأمن الدولي، مشددًا على أهمية أن يكون للقارة الأفريقية تمثيل أكبر في هذه المؤسسة الدولية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماكرون: حان الوقت لوقف الحرب على غزة
السعودية اليوم

ماكرون: حان الوقت لوقف الحرب على غزة

السعودية اليوم
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ65 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
السعودية اليوم

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ65 لإغاثة الشعب...

السعودية اليوم
موكب ترامب يحرج ماكرون في نيويورك والرئيس الفرنسي يعاتبه هاتفيًا
العالم

موكب ترامب يحرج ماكرون في نيويورك والرئيس...

العالم
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 63 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
أخبار رئيسية

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 63 لإغاثة...

أخبار رئيسية