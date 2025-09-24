وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية شاهد.. جريان سيول اليتمة جنوب المدينة المنورة ماكرون: إعلان نيويورك “حل الدولتين” هو الأساس لإنهاء حرب غزة الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 550 نقطة بتداولات 14.4 مليار ريال كارثة صحية بالعراق.. 42 حالة وفاة بالحمى النزفية القمة العربية الإسلامية متعددة الأطراف مع ترامب: ضرورة إنهاء حرب غزة فورًا 550 موقعًا للأشجار المعمّرة في المملكة.. هوية وطنية وتراث طبيعي لقطات توثق الحالة المطرية الغزيرة على مكة المكرمة السعودية والصين تعزّزان شراكتهما الإستراتيجية في الصناعة والتعدين فيصل بن فرحان يشارك في اجتماع بشأن مستقبل غزة في نيويورك
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اعتماد “إعلان نيويورك” الصادر عن مؤتمر تسوية قضية فلسطين بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، يمثل أساسًا لإنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن الرهائن وتعزيز الحل العادل للقضية الفلسطينية.
وقال في كلمته التي ألقاها أمس أمام المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: “إن العالم يواجه تحديات جسيمة تتمثل في الانتهاكات والصراعات وتغير المناخ والمنافسة الاقتصادية والتجارية”، داعيًا إلى استعادة روح التعاون التي رافقت تأسيس الأمم المتحدة قبل 80 عامًا.
وأكد الرئيس الفرنسي دعمه لتوسيع وإصلاح مجلس الأمن الدولي، مشددًا على أهمية أن يكون للقارة الأفريقية تمثيل أكبر في هذه المؤسسة الدولية.