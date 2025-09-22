Icon

ماكرون: حان الوقت لوقف الحرب على غزة

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
ماكرون: حان الوقت لوقف الحرب على غزة
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه حان الوقت لوقف الحرب على غزة.

وتابع ماكرون خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين: أنه حان وقت السلام في فلسطين ووقف المجازر التي ترتكب بحق سكان القطاع.

وأضاف: وعد دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ عشرات السنين ونتحمل مسؤولية جماعية في فشل بناء سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.

واستكمل: حياة مئات آلاف من الفلسطينيين لا تزال تدمر وسط استمرار العمليات من إسرائيل.

 

