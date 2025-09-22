وزير الخارجية في كلمة نيابة عن ولي العهد: السعودية عازمة على التعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في المنطقة ماكرون: حان الوقت لوقف الحرب على غزة حرس الحدود يشارك في عز الوطن احتفاءً باليوم الوطني الـ 95 4 سلوكيات خاطئة عند الازدحامات المرورية هلال تبوك يستعد بـ 40 وحدة إسعافية و60 متطوعًا لاحتفالات اليوم الوطني أملج تكمل استعداداتها لليوم الوطني بتزيين الشوارع والميادين ملك الأردن يهنئ الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 عبر المنافذ الدولية عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه حان الوقت لوقف الحرب على غزة.
وتابع ماكرون خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين: أنه حان وقت السلام في فلسطين ووقف المجازر التي ترتكب بحق سكان القطاع.
وأضاف: وعد دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ عشرات السنين ونتحمل مسؤولية جماعية في فشل بناء سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.
واستكمل: حياة مئات آلاف من الفلسطينيين لا تزال تدمر وسط استمرار العمليات من إسرائيل.