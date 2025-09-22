ماكرون: حان الوقت لوقف الحرب على غزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه حان الوقت لوقف الحرب على غزة.

وتابع ماكرون خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين: أنه حان وقت السلام في فلسطين ووقف المجازر التي ترتكب بحق سكان القطاع.

وأضاف: وعد دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ عشرات السنين ونتحمل مسؤولية جماعية في فشل بناء سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.

واستكمل: حياة مئات آلاف من الفلسطينيين لا تزال تدمر وسط استمرار العمليات من إسرائيل.