ماكرون: نرسم مع السعودية مسارًا لا رجعة فيه نحو السلام في الشرق الأوسط

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٢ مساءً
ماكرون: نرسم مع السعودية مسارًا لا رجعة فيه نحو السلام في الشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن فرنسا والسعودية ترسمان طريقًا لا رجعة فيه للسلام في الشرق الأوسط، معبراً عن ترحيبه باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” الذي يهدف إلى إعطاء دفع جديد لحل الدولتين.

وكتب ماكرون عبر منصة “إكس”: “بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية، اعتمد 142 بلدًا إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين”.

حل الدولتين

جاء ذلك، بعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة النص قبل عشرة أيام من القمة التي سترأسها باريس والرياض يوم 22 سبتمبر في الأمم المتحدة حيث تعهد إيمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين.

يذكر أنه في نهاية يوليو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد من 9 ولغاية 23 سبتمبر.

ومذّاك أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنها ستحذو حذو فرنسا، بينها بلجيكا، فرنسا، ومالطا والمملكة المتحدة والبرتغال وفنلندا، ولوكسمبورغ وكندا وألمانيا.

