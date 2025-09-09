ماكرون يعيّن وزير الدفاع رئيسًا للوزراء

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير القوات المسلّحة سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء، ليصبح بذلك خامس رئيس للحكومة منذ بداية ولايته الثانية عام 2022، وسابع رئيس وزراء في عهده.

ويأتي هذا التعيين بعد سقوط حكومة فرنسوا بايرو وعشية تحركات احتجاجية واسعة تشهدها البلاد.

وتولى لوكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا والمقرّب من ماكرون، وزارة الدفاع منذ 2017 وبرز خلال الحرب في أوكرانيا.

وكلفه الرئيس بالتشاور مع الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة أزمة سياسية حادة، خاصة مع اقتراب مناقشة ميزانية 2026 التي تثير جدلًا واسعًا في البرلمان الفرنسي.