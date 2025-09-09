Icon

ترامب طلب من ويتكوف إبلاغ قطر بالهجوم الإسرائيلي الوشيك Icon رئيس الوزراء القطري: الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة 100% وليس هناك علم مسبق بها Icon هيئة تطوير محمية الإمام تركي تطلق المرحلة الثانية من موسم الرعي Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ملك الأردن Icon تفاصيل اتصال ترامب بأمير قطر Icon شرط مهم لاستفادة المطلقة من سكني Icon سعود بن طلال يُدشِّن موسم صرام الأحساء لعام 2025 Icon القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في عسير Icon آبل تكشف عن مواصفات iPhone 17.. شاشة أكبر وتقنية ProMotion لأول مرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ماكرون يعيّن وزير الدفاع رئيسًا للوزراء

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٩ مساءً
ماكرون يعيّن وزير الدفاع رئيسًا للوزراء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير القوات المسلّحة سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء، ليصبح بذلك خامس رئيس للحكومة منذ بداية ولايته الثانية عام 2022، وسابع رئيس وزراء في عهده.

ويأتي هذا التعيين بعد سقوط حكومة فرنسوا بايرو وعشية تحركات احتجاجية واسعة تشهدها البلاد.

قد يهمّك أيضاً
ماكرون: عقوبات متوقعة على برنامج إيران الصاروخي

ماكرون: عقوبات متوقعة على برنامج إيران الصاروخي

ماكرون: الصين لها دور في السلام بأوكرانيا

ماكرون: الصين لها دور في السلام بأوكرانيا

وتولى لوكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا والمقرّب من ماكرون، وزارة الدفاع منذ 2017 وبرز خلال الحرب في أوكرانيا.

وكلفه الرئيس بالتشاور مع الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة أزمة سياسية حادة، خاصة مع اقتراب مناقشة ميزانية 2026 التي تثير جدلًا واسعًا في البرلمان الفرنسي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد