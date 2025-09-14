Icon

باريس سان جيرمان يفوز على ضيفه لانس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي Icon وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة بـ كدانة للتنمية والتطوير Icon 17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة Icon وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن Icon وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية Icon رصد التربيع الأخير لقمر ربيع الأول في سماء عرعر بمشهد بديع Icon سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في سول بالصومال Icon نيوم يتغلّب بهدفين لهدف على مضيفه ضمك Icon

مانشستر سيتي يفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية 

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٢ مساءً
مانشستر سيتي يفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية 
المواطن - واس

تغلَّب فريق مانشستر سيتي على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاث أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب “الاتحاد” بمدينة مانشستر، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لمانشستر سيتي اللاعب الإنجليزي فيل فودين في الدقيقة (18)، والمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقتين (53) و(68)، ليرتفع رصيد مانشستر سيتي النقطي إلى ست نقاط في المركز الثامن، فيما توقّف رصيد مانشستر يونايتد عند أربع نقاط في المركز (14).

