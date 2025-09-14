مانشستر سيتي يفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية 

باريس سان جيرمان يفوز على ضيفه لانس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بـ كدانة للتنمية والتطوير 17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية رصد التربيع الأخير لقمر ربيع الأول في سماء عرعر بمشهد بديع سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في سول بالصومال نيوم يتغلّب بهدفين لهدف على مضيفه ضمك
تغلَّب فريق مانشستر سيتي على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاث أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب “الاتحاد” بمدينة مانشستر، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل لمانشستر سيتي اللاعب الإنجليزي فيل فودين في الدقيقة (18)، والمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقتين (53) و(68)، ليرتفع رصيد مانشستر سيتي النقطي إلى ست نقاط في المركز الثامن، فيما توقّف رصيد مانشستر يونايتد عند أربع نقاط في المركز (14).