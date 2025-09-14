مانشستر سيتي يفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية 

تغلَّب فريق مانشستر سيتي على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاث أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب “الاتحاد” بمدينة مانشستر، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لمانشستر سيتي اللاعب الإنجليزي فيل فودين في الدقيقة (18)، والمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقتين (53) و(68)، ليرتفع رصيد مانشستر سيتي النقطي إلى ست نقاط في المركز الثامن، فيما توقّف رصيد مانشستر يونايتد عند أربع نقاط في المركز (14).