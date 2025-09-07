Icon

مايكروسوفت: انقطاعات في كابلات بالبحر الأحمر  Icon حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في البرتغال وإسبانيا Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق Icon المدني يحذر: أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق حتى الخميس Icon أكثر من نصف مليون متبرع بالأعضاء بعد الوفاة عبر توكلنا Icon استشهاد 62 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة Icon فالنتين أتانجانا أهلاوي Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.300 سلة غذائية في ريف دمشق Icon سرب نحل يوقف مباراة كرة في تنزانيا ولقطات توثق الحدث Icon ميكروفون مفتوح يورط زوكربيرغ أمام ترامب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
قد تؤثر في خدمة (أزور)

مايكروسوفت: انقطاعات في كابلات بالبحر الأحمر 

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٩ صباحاً
مايكروسوفت: انقطاعات في كابلات بالبحر الأحمر 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة مايكروسوفت أمس، أن مستخدمي خدمة الحوسبة السحابية “مايكروسوفت أزور” قد يواجهون زيادة في زمن الوصول، وذلك نتيجة عدة انقطاعات في كابلات ألياف ضوئية تحت البحر الأحمر.

وأفادت الشركة في تحديث بشأن الخدمة، أن هذه الانقطاعات قد تؤدي إلى ارتفاع حركة البيانات العابرة عبر منطقة الشرق الأوسط، لا سيما تلك التي تبدأ أو تنتهي في آسيا أو أوروبا.

قد يهمّك أيضاً
مايكروسوفت تُطلق نسخة محدثة من SURFACE BOOK 2

مايكروسوفت تُطلق نسخة محدثة من SURFACE BOOK 2

12 يومًا إجازة في الشهر تساوي إنتاجًا أكبر.. شركات عالمية تؤكد نجاح التجربة

12 يومًا إجازة في الشهر تساوي إنتاجًا أكبر.. شركات عالمية تؤكد نجاح...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد