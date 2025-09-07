مايكروسوفت: انقطاعات في كابلات بالبحر الأحمر 

أعلنت شركة مايكروسوفت أمس، أن مستخدمي خدمة الحوسبة السحابية “مايكروسوفت أزور” قد يواجهون زيادة في زمن الوصول، وذلك نتيجة عدة انقطاعات في كابلات ألياف ضوئية تحت البحر الأحمر.

وأفادت الشركة في تحديث بشأن الخدمة، أن هذه الانقطاعات قد تؤدي إلى ارتفاع حركة البيانات العابرة عبر منطقة الشرق الأوسط، لا سيما تلك التي تبدأ أو تنتهي في آسيا أو أوروبا.