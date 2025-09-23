Icon

احتفاءً باليوم الوطني الـ 95

مبنى إمارة المنطقة الشرقية يتزيّن بالأخضر

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
مبنى إمارة المنطقة الشرقية يتزيّن بالأخضر
المواطن - فريق التحرير

تزيّن مبنى إمارة المنطقة الشرقية بحلّة خضراء زاهية، في عرض ضوئي أخّاذ أضاء المبنى والمرافق والساحات الخارجية؛ تجسيدًا للاحتفاء باليوم الوطني الـ 95 للمملكة، وتعبيرًا عن معاني الولاء والانتماء لوطن العز والشموخ.

