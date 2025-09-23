مبنى إمارة المنطقة الشرقية يتزيّن بالأخضر

فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية بافتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالأمم المتحدة الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية الألوان الشعبية حاضرة في احتفالات أهالي نجران وزير الدفاع يستذكر تضحيات الأبطال ويحيي صمود جنود الوطن الحزم والنجمة يتأهلان لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين سلمان للإغاثة يدشّن المشروع التطوعي العام للمرأة والطفل في عدن موجة غبار تحجب الرؤية على طريق الحرمين بجدة لقطات توثق قوة عصف الأمطار جنوب مكة المكرمة الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن خالد موكب ترامب يحرج ماكرون في نيويورك والرئيس الفرنسي يعاتبه هاتفيًا
تزيّن مبنى إمارة المنطقة الشرقية بحلّة خضراء زاهية، في عرض ضوئي أخّاذ أضاء المبنى والمرافق والساحات الخارجية؛ تجسيدًا للاحتفاء باليوم الوطني الـ 95 للمملكة، وتعبيرًا عن معاني الولاء والانتماء لوطن العز والشموخ.