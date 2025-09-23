مبنى إمارة المنطقة الشرقية يتزيّن بالأخضر

تزيّن مبنى إمارة المنطقة الشرقية بحلّة خضراء زاهية، في عرض ضوئي أخّاذ أضاء المبنى والمرافق والساحات الخارجية؛ تجسيدًا للاحتفاء باليوم الوطني الـ 95 للمملكة، وتعبيرًا عن معاني الولاء والانتماء لوطن العز والشموخ.