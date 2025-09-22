مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 عبر المنافذ الدولية عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني سعود بن نايف: بلادنا تشهد إنجازات نوعية تصنع مستقبلًا مشرقًا يليق بمكانتها الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني الشرع أمام الأمم المتحدة: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95 الاعتدال الخريفي الليلة التاسعة مساء إعلان نتائج القبول الموحد رقم 4 للعمل بقطاعات وزارة الداخلية
توشح مبنى إمارة منطقة تبوك باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 95.
وغطت الإضاءة الخضراء كامل المبنى بجهاته الأربع، إضافة إلى المرافق المحيطة به مواكبة للاحتفاء باليوم الوطني.