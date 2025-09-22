Icon

مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني Icon الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 عبر المنافذ الدولية Icon عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 Icon فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني Icon سعود بن نايف: بلادنا تشهد إنجازات نوعية تصنع مستقبلًا مشرقًا يليق بمكانتها Icon الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني Icon الشرع أمام الأمم المتحدة: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف Icon بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95 Icon الاعتدال الخريفي الليلة التاسعة مساء Icon إعلان نتائج القبول الموحد رقم 4 للعمل بقطاعات وزارة الداخلية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٧ مساءً
مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توشح مبنى إمارة منطقة تبوك باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 95.

وغطت الإضاءة الخضراء كامل المبنى بجهاته الأربع، إضافة إلى المرافق المحيطة به مواكبة للاحتفاء باليوم الوطني.

قد يهمّك أيضاً
فيديو من احتفالات قيادة الأسطول الشرقي بمناسبة اليوم الوطني

فيديو من احتفالات قيادة الأسطول الشرقي بمناسبة اليوم الوطني

احتفالات اليوم الوطني في قطر.. فخر واعتزاز بالهوية الوطنية

احتفالات اليوم الوطني في قطر.. فخر واعتزاز بالهوية الوطنية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض “الموحّد” بمناسبة اليوم الوطني 95
السعودية اليوم

مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض “الموحّد” بمناسبة...

السعودية اليوم
إطلاق كود المنصات بهوية اليوم الوطني السعودي الـ95
السعودية اليوم

إطلاق كود المنصات بهوية اليوم الوطني السعودي...

السعودية اليوم
فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم...

السعودية اليوم
أمانة جازان تستعد للاحتفاء باليوم الوطني الـ 95 
السعودية اليوم

أمانة جازان تستعد للاحتفاء باليوم الوطني الـ...

السعودية اليوم
وزارة الداخلية تنظم فعالية “عز الوطن” احتفاءً باليوم الوطني الـ95
السعودية اليوم

وزارة الداخلية تنظم فعالية “عز الوطن” احتفاءً...

السعودية اليوم
أكثر من 290 حديقة تتهيأ لاستقبال أهالي مكة في اليوم الوطني
حصاد اليوم

أكثر من 290 حديقة تتهيأ لاستقبال أهالي...

حصاد اليوم
شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني
السعودية اليوم

شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً...

السعودية اليوم
الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني
السعودية اليوم

الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية...

السعودية اليوم