مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني

توشح مبنى إمارة منطقة تبوك باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 95.

وغطت الإضاءة الخضراء كامل المبنى بجهاته الأربع، إضافة إلى المرافق المحيطة به مواكبة للاحتفاء باليوم الوطني.