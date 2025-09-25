متحدث هيئة العقار: مرحلة جديدة نحو استقرار القطاع الإيجاري وتحقيق التوازن

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر تمثل مرحلة جديدة نحو استقرار القطاع الإيجاري وتحقيق التوازن في السوق العقاري.

وقال المفرج، لقناة “الإخبارية”، إن هذه الأحكام تعكس حرص القيادة الرشيدة على كل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم وتلبي احتياجاتهم، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق الأطراف كافة.

تعزيز التوازن العقاري

وتابع أن الخطوة الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تعزيز التوازن العقاري، وتوفير بيئة أكثر عدالة واستقرارًا لسوق الإيجار، بما يواكب خطط التنمية العمرانية المستدامة.