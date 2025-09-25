Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ثمن الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

متحدث هيئة العقار: مرحلة جديدة نحو استقرار القطاع الإيجاري وتحقيق التوازن

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
متحدث هيئة العقار: مرحلة جديدة نحو استقرار القطاع الإيجاري وتحقيق التوازن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر تمثل مرحلة جديدة نحو استقرار القطاع الإيجاري وتحقيق التوازن في السوق العقاري.

وقال المفرج، لقناة “الإخبارية”، إن هذه الأحكام تعكس حرص القيادة الرشيدة على كل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم وتلبي احتياجاتهم، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق الأطراف كافة.

قد يهمّك أيضاً
هيئة العقار: توثيق العقود العقارية يحفظ حقوق كافة الأطراف

هيئة العقار: توثيق العقود العقارية يحفظ حقوق كافة الأطراف

غرامات تصل لـ 100 ألف ريال حال عدم التسجيل العيني للعقار خلال 90 يومًا

غرامات تصل لـ 100 ألف ريال حال عدم التسجيل العيني للعقار خلال...

تعزيز التوازن العقاري

وتابع أن الخطوة الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تعزيز التوازن العقاري، وتوفير بيئة أكثر عدالة واستقرارًا لسوق الإيجار، بما يواكب خطط التنمية العمرانية المستدامة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد