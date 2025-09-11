المتحرش بحدث في قبضة شرطة تبوك

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
ألقت شرطة منطقة تبوك، اليوم الخميس، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، القبض على المقيم من الجنسية الأفغانية شفيع الحق إحسان الحق، لتحرشه بحدث.
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
📹 شرطة منطقة تبوك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط مقيمًا لتحرشه بحدث. pic.twitter.com/i38sr3UXf3
— الأمن العام (@security_gov) September 11, 2025