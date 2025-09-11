Icon

المتحرش بحدث في قبضة شرطة تبوك

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٤٤ مساءً
المتحرش بحدث في قبضة شرطة تبوك
المواطن - فريق التحرير

ألقت شرطة منطقة تبوك، اليوم الخميس، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، القبض على المقيم من الجنسية الأفغانية شفيع الحق إحسان الحق، لتحرشه بحدث.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

