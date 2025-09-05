متنزه الأمير مشعل.. وجهة سياحية جاذبة للباحثين عن الطبيعة الخلابة والاسترخاء

يُعد متنزه الأمير مشعل بن سعود بمحافظة بدر الجنوب من أبرز الوجهات السياحية الجاذبة التي تجمع الطبيعة الخلابة والهدوء والاسترخاء؛ مما جعله مقصدًا لسكان المحافظة وزوارها للاستمتاع بجمال الطبيعة البكر، ونسمات الهواء العليلة، واعتدال الأجواء طيلة أيام السنة.

ويقع المتنزه الذي تمتد مساحته لأكثر من (100) ألف مربع، على المدخل الشمالي للمحافظة من جهة طريق نجران – عسير، ويمتاز بموقعه الإستراتيجي، وقربه من مركز المحافظة، الأمر الذي جعله سهل الوصول للزوار.

ويُعتبر المتنزه مركزًا رئيسًا لاستضافة الفعاليات والمهرجانات التي تُقام بالمحافظة، وتُقدّم تجربة سياحية وثقافية وترفيهية للزوار، مثل مهرجان بدر الجنوب الصيفي، الذي يتضمن الفعاليات الترفيهية، والحرف اليدوية والتراثية، والفنون الشعبية وغيرها من الفعاليات التي تُسهم في تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة.

وشكل الطريق المؤدي إلى المتنزه الذي يمر عبر المرتفعات الجبلية والأودية وأشجار السدر والسمر والأراك، والبحيرات التي خلفتها مياه الأمطار ورسمت لوحة بانورامية ملفتة ومبهرة تجسّدت في جمال الطبيعة الجاذبة التي تتمتع بها المحافظة، بعدًا آخاذًا، وتناغمًا بصريًا فريدًا يحاكي جمال الطبيعة.

وطورت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية بدر الجنوب, المتنزه من خلال عمل ممرات مشاة، وأحواض زراعية، وإنشاء مظلات بتصاميم حديثة، وتركيب ألعاب للأطفال، وإنارات ديكورية، إلى جانب المساحات الخضراء الممتدة على مساحة (5000) متر مربع، وأكثر من (2000) شجرة ونباتات طبيعية.