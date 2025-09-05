Icon

مناورات عسكرية مشتركة بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية  Icon تنبيه من أمطار وصواعق ورياح نشطة على نجران Icon مصرع 15 شخصًا إثر سقوط حافلة وسط سريلانكا Icon إغلاق 10 مقاه في جدة بعد رصد عدة مخالفات Icon مكمّل نباتي يعزز المناعة ويكافح السرطان Icon القبض على مقيم ومخالف لسرقتهما أجزاء من مركبتين متوقفتين بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة Icon استقرار سعر الدولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية Icon العاصفة الاستوائية “بيباه” تضرب اليابان Icon ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
على عمق 10 كيلومترات

مجدداً.. زلزال عنيف بقوة 5.4 درجات يهز أفغانستان

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١١ مساءً
مجدداً.. زلزال عنيف بقوة 5.4 درجات يهز أفغانستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، جنوب شرق أفغانستان، دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا، أو أضرار مادية.

وأفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

قد يهمّك أيضاً
زلزال بقوة 6.4 درجات قرب سواحل كامتشاتكا الروسية

زلزال بقوة 6.4 درجات قرب سواحل كامتشاتكا الروسية

زلزال بقوّة 6.5 درجة يضرب بوتسوانا

زلزال بقوّة 6.5 درجة يضرب بوتسوانا

وتعرضت أفغانستان مؤخرًا لزلزال مدمر، أودى بحياة المئات وتسبب في دمار واسع النطاق، خاصة في المناطق الريفية. يقع الزلزال في منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي، وتفاقمت آثاره بسبب ضعف البنية التحتية والظروف الإنسانية الصعبة في البلاد.

معلومات عن الزلزال المدمر

يذكر أن قوة الزلزال بلغت قوة الزلزال 6.0 درجة على مقياس ريختر، أما عن عمق الزلزال فكان الزلزال ضحلاً جدًا، بعمق 8 كيلومترات فقط. هذا العمق الضحل هو أحد الأسباب الرئيسية لشدة الدمار على السطح.

وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 27 كيلومترًا شرق-شمال شرق مدينة جلال أباد، في مقاطعة نانغارهار، بالقرب من الحدود مع باكستان، كما تبع الزلزال الرئيسي عدة هزات ارتدادية، بما في ذلك هزة بقوة 4.5 درجة بعد حوالي 20 دقيقة، وهزة أخرى بقوة 5.2 درجة في اليوم التالي.

الأضرار والخسائر البشرية:

أما عن الوفيات والإصابات، ووفقًا للسلطات الأفغانية، أسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 1,400 شخص وإصابة أكثر من 3,000 آخرين. تتركز غالبية الضحايا في مقاطعة كونار.

وتسبب الزلزال في انهيار قرى بأكملها، حيث تتكون غالبية المنازل من الطوب اللبن والحجارة والخشب، وهي مواد لا تستطيع الصمود أمام الهزات الأرضية. انهيار هذه المنازل أدى إلى محاصرة وقتل العديد من السكان أثناء نومهم.

المناطق الأكثر تضرراً:

كانت مقاطعتا كونار ونانغارهار الأكثر تضررًا، كما شعر بالهزة سكان العاصمة كابول وبعض المدن في باكستان.

أما عن أسباب ارتفاع حصيلة الضحايا فكانت كالتالي:

من أسباب ارتفاع أعداد الضحايا عمق الزلزال الضحل أدى إلى اهتزاز عنيف على السطح، كذلك تفتقر المنازل في المناطق الريفية الأفغانية إلى معايير البناء المقاومة للزلازل.

أيضا وقع الزلزال في وقت متأخر من الليل بينما كان معظم الناس نائمين، مما زاد من عدد الضحايا، وكذلك تعيق التضاريس الجبلية الوعرة والانهيارات الأرضية جهود الإنقاذ والإغاثة، مما يجعل من الصعب على الفرق الوصول إلى القرى النائية.

ويأتي زلزال أفغانستان، في وقت تعاني فيه أفغانستان بالفعل من أزمة إنسانية حادة بسبب الجفاف، والوضع الاقتصادي الضعيف، وتقلص المساعدات الدولية منذ سيطرة طالبان على الحكم.

تقديم مساعدات عاجلة

ودعت حكومة طالبان المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات العاجلة. كما قامت منظمات إنسانية مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر بتقديم المساعدة.

الجهود المحلية: أرسلت السلطات المحلية فرق الإنقاذ والمروحيات لإجلاء المصابين، لكن نقص الموارد يعيق الاستجابة بشكل فعال.

يذكر أن أفغانستان تعتبر منطقة نشطة زلزاليًا بسبب موقعها على حدود صفيحتين تكتونيتين رئيسيتين: الصفيحة الأوراسية والصفيحة الهندية. يتسبب اصطدام هاتين الصفيحتين في نشاط زلزالي مستمر، مما يجعل البلاد عرضة للزلازل المدمرة بشكل متكرر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تعزي وتتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال
السعودية اليوم

السعودية تعزي وتتضامن مع أفغانستان في ضحايا...

السعودية اليوم
زلزال جديد بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان
العالم

زلزال جديد بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان

العالم
زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب باكستان
العالم

زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب باكستان

العالم
زلزال أفغانستان.. فناء قرى بأكملها وعائلات دُفنت تحت الركام
العالم

زلزال أفغانستان.. فناء قرى بأكملها وعائلات دُفنت...

العالم
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان لأكثر من 600 شخص
العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان لأكثر من...

العالم