محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بإحدى كليتيه لأخيه

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه في مقر المحافظة اليوم، المواطن عويضه بن محمد القحطاني؛ تقديرًا لمبادرته الإنسانية النبيلة بتبرعه بإحدى كليتيه لأخيه.

وأشاد سموّه بهذه المبادرة، مؤكدًا أنها تعكس عمق الترابط الأسري وتجسد القيم الإنسانية الأصيلة التي يتحلّى بها أبناء هذا الوطن المعطاء، لافتًا إلى أن ما قام به المواطن عويضه القحطاني عملٌ يستحق التقدير، ويُشكّل نموذجًا يُحتذى في البذل والعطاء.

وأشار إلى أن مثل هذه المواقف تُعد مصدر فخر واعتزاز، وتُجسد روح التكاتف والتراحم، داعيًا إلى تعزيز ثقافة التبرع والعمل الإنساني في المجتمع، سائلًا الله تعالى أن يمنّ على المتبرع والمتبرع له بتمام الصحة والعافية.

وبين سموّه أن هذه المبادرة تأتي في ظل ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعم مستمر لكل ما يُسهم في تعزيز التلاحم المجتمعي، ويعكس ما يتمتع به أبناء الوطن من وعي ومسؤولية ومبادئ راسخة تقوم على الرحمة والتكافل.

من جانبه أعرب القحطاني عن شكره لسمو محافظ الأحساء على هذا التكريم، الذي يعد محل فخر واعتزاز له ولأسرته.