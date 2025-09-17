محتالو بيع السيارات غير المملوكة في قبضة شرطة الرياض

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على ثلاثة وافدين من جنسيات بنجلاديشية وسورية، لارتكابهم حوادث جنائية.

وبحسب الأمن العام، تمثلت جرائم الوافدين في إنشاء منصات إلكترونية وهمية تُدار من خارج المملكة، وادعاء تقديم خدمات بيع مركبات لا يملكونها بأسعار أقل من قيمتها الفعلية، واستدراج ضحاياهم من خلال عروض استخراج تأشيرات عمالة، بغرض النصب والاحتيال وتحويل الأموال المتحصلة بطرق غير نظامية إلى خارج البلاد.

وأكدت شرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.