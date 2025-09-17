محتالو بيع السيارات غير المملوكة في قبضة شرطة الرياض

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على ثلاثة وافدين من جنسيات بنجلاديشية وسورية، لارتكابهم حوادث جنائية.
وبحسب الأمن العام، تمثلت جرائم الوافدين في إنشاء منصات إلكترونية وهمية تُدار من خارج المملكة، وادعاء تقديم خدمات بيع مركبات لا يملكونها بأسعار أقل من قيمتها الفعلية، واستدراج ضحاياهم من خلال عروض استخراج تأشيرات عمالة، بغرض النصب والاحتيال وتحويل الأموال المتحصلة بطرق غير نظامية إلى خارج البلاد.
وأكدت شرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.