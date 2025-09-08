Icon

وجود أدلة واضحة تدحض حجج المتهم بقتل المبتعث السعودي

محكمة كامبريدج توجه تهم القتل العمد للمتهم في قضية المبتعث القاسم

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٣ مساءً
محكمة كامبريدج توجه تهم القتل العمد للمتهم في قضية المبتعث القاسم
المواطن - فريق التحرير

يمثل اليوم الاثنين المتهم في جريمة قتل المبتعث السعودي محمد القاسم أمام محكمة كامبريدج.

محاكمة المتهمين بقتل القاسم

ومن المقرر أن يجري توجيه التهم له رسميًا بالقتل العمد وحيازة سلاح حاد، فيما أكدت مصادر وجود أدلة واضحة تدحض حجج المتهم بقتل القاسم بأنه أقدم على فعلته بداعي الدفاع عن النفس، وفقا لـ”الإخبارية”.

وأشارت المصادر، إلى وجود متهمين آخرين في القضية سيمثلان أمام المحكمة يوم 11 سبتمبر.

حادث ومشاجرة مفتعلة

وأوضحت الشرطة البريطانية، أن الطالب السعودي محمد يوسف القاسم كان في برنامج تدريبي لمدة 10 أسابيع في كامبريدج.

وأشارت شرطة كامبريدج إلى أنه تم استدعاؤها إلى ميل بارك الساعة 11:27 مساء الجمعة بتاريخ 1 أغسطس، إثر بلاغات عن عنف. ورغم جهود المسعفين الحثيثة، أُعلن وفاة الطالب السعودي محمد القاسم في مكان الحادثة الساعة 12:01 صباحاً يوم 2 أغسطس.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة وقعت إثر مشاجرة مفتعلة من قبل الجناة أثناء عودة الطالب السعودي إلى مقر سكنه الذي يبعد نحو 10 دقائق سيراً.

ووفق التحقيقات، قام أحد الجناة بافتعال مشاجرة مع القاسم في منطقة «ميل بارك» قبل أن يغدره بطعنة قاتلة بسكين، ليتم القبض على اثنين من المشتبه بهم.

وصرحت مدرسة إي أف الدولية للغات في كامبريدج، وهي مدرسة خاصة تقدم دورات في اللغة الإنجليزية للطلاب الأجانب، سابقاً بأنها تشعر بحزن عميق لتأكيد وفاة أحد طلابها البالغين.

