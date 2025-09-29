Icon

محمد بن زايد يصل القاهرة ويلتقي السيسي

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢١ مساءً
محمد بن زايد يصل القاهرة ويلتقي السيسي
المواطن - فريق التحرير

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الاثنين، إلى القاهرة في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية.

وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الإمارات، لدى وصوله والوفد المرافق مطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ورحب الرئيس المصري، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار، برئيس دولة الإمارات، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها.

ويرافق الشيخ محمد بن زايد، خلال الزيارة وفد يضم كلا من، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في دولة الإمارات.

