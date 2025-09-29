محمد بن زايد يصل القاهرة ويلتقي السيسي إعصار بوالوي يحصد أرواح 24 شخصًا في الفلبين ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين وفاة وإصابة 22 شخصًا بحادث مروع في مصر.. السبب فلاشة التأمينات الاجتماعية: 6 خطوات للإبلاغ عن إصابات العمل رصد طائر “الصرد المُقنّع” في شمال السعودية “ورث” يعيد تعريف الفنون التقليدية السعودية بمؤتمر الاستثمار الثقافي حساب المواطن يوضح الأصول القابلة للتقييم سبيس إكس الأمريكية تُطلق 28 قمرًا جديدًا التخصصات الصحية تُطلق برنامج متابعة التدريب TTS
وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الاثنين، إلى القاهرة في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية.
وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الإمارات، لدى وصوله والوفد المرافق مطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ورحب الرئيس المصري، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار، برئيس دولة الإمارات، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها.
ويرافق الشيخ محمد بن زايد، خلال الزيارة وفد يضم كلا من، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في دولة الإمارات.