محمد بن زايد يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه

غادر الرياض اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما كان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.