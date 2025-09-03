القبض على 3 مقيمين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين بالمدينة المنورة إطلاق مسار جديد لحافلات جدة فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من نظيره العراقي محمد بن زايد يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه “التخصصي” ينجح في علاج أول مريضة باستخدام الخلايا التائية المصنّعة محليًا مركز “طيف عزيز” غير الربحي يحصل على اعتماد دولي مرموق ولي العهد يستقبل محمد بن زايد ويستعرضان العلاقات وتطورات الأحداث الإقليمية فاجعة جبل مرة.. أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ السودان الحديث زلزال أفغانستان.. فناء قرى بأكملها وعائلات دُفنت تحت الركام طيران ناس يتسلم سادس طائرة جديدة من طراز A320neo خلال 2025
غادر الرياض اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما كان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.