Icon

القبض على 3 مقيمين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين بالمدينة المنورة Icon إطلاق مسار جديد لحافلات جدة Icon فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من نظيره العراقي Icon محمد بن زايد يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه Icon “التخصصي” ينجح في علاج أول مريضة باستخدام الخلايا التائية المصنّعة محليًا Icon مركز “طيف عزيز” غير الربحي يحصل على اعتماد دولي مرموق Icon ولي العهد يستقبل محمد بن زايد ويستعرضان العلاقات وتطورات الأحداث الإقليمية Icon فاجعة جبل مرة.. أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ السودان الحديث Icon زلزال أفغانستان.. فناء قرى بأكملها وعائلات دُفنت تحت الركام Icon طيران ناس يتسلم سادس طائرة جديدة من طراز A320neo خلال 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

محمد بن زايد يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٥ مساءً
محمد بن زايد يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

غادر الرياض اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ناميبيا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ناميبيا

القيادة تهنئ رئيس الوزراء البحريني بمناسبة خروجه من المستشفى

القيادة تهنئ رئيس الوزراء البحريني بمناسبة خروجه من المستشفى

وكان في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما كان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد بن زايد يصل الرياض وولي العهد في مقدمة مستقبليه
أخبار رئيسية

محمد بن زايد يصل الرياض وولي العهد...

أخبار رئيسية
“اتحاد الهجن” ينشر قائمة المواد المحظورة قبل انطلاق مهرجان ولي العهد
الرياضة

“اتحاد الهجن” ينشر قائمة المواد المحظورة قبل...

الرياضة
برعاية ولي العهد.. انطلاق مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 نهاية سبتمبر الجاري
أخبار رئيسية

برعاية ولي العهد.. انطلاق مؤتمر الاستثمار الثقافي...

أخبار رئيسية
مجلس الوزراء: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية برئاسة ولي العهد
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة كأس...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا

السعودية اليوم
ولي العهد يستقبل محمد بن زايد ويستعرضان العلاقات وتطورات الأحداث الإقليمية
السعودية اليوم

ولي العهد يستقبل محمد بن زايد ويستعرضان...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فيتنام
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فيتنام

السعودية اليوم
ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
أخبار رئيسية

ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان الجهود المبذولة...

أخبار رئيسية