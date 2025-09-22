العرضة السعودية بحائل فن يجسد تراث الوطن باليوم الوطني الـ 95 عرعر تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفرحة الأطفال وزينة الأخضر محمود عباس: نشيد بالدور الكبير للسعودية وفرنسا في حشد الاعترافات بالدولة الفلسطينية القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في عز الوطن القبض على 4 أشخاص بالرياض لترويجهم المخدرات وزير الخارجية في كلمة نيابة عن ولي العهد: تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام ماكرون: حان الوقت لوقف الحرب على غزة حرس الحدود يشارك في عز الوطن احتفاءً باليوم الوطني الـ 95 4 سلوكيات خاطئة عند الازدحامات المرورية هلال تبوك يستعد بـ 40 وحدة إسعافية و60 متطوعًا لاحتفالات اليوم الوطني
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الهدف يتمثل في إقامة دولة فلسطينية غير مسلحة، مشددًا على أن حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية يجب أن تسلم سلاحها للسلطة الفلسطينية.
وأضاف الرئيس عباس في كلمه أمام الأمم المتحدة: نطالب وقف الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات، ونلتزم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد إنتهاء الحرب.
وتابع: نشيد بالدور الكبير للسعودية وفرنسا في حشد الاعترافات بالدولة الفلسطينية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس: نشيد بالدور الكبير الذي قامت به السعودية وفرنسا في حشد الاعترافات بالدولة الفلسطينية ورئاسة مؤتمر حل الدولتين#الإخبارية pic.twitter.com/rHo82HbaHt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 22, 2025