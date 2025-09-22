محمود عباس: نشيد بالدور الكبير للسعودية وفرنسا في حشد الاعترافات بالدولة الفلسطينية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الهدف يتمثل في إقامة دولة فلسطينية غير مسلحة، مشددًا على أن حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية يجب أن تسلم سلاحها للسلطة الفلسطينية.

وأضاف الرئيس عباس في كلمه أمام الأمم المتحدة: نطالب وقف الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات، ونلتزم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد إنتهاء الحرب.

وتابع: نشيد بالدور الكبير للسعودية وفرنسا في حشد الاعترافات بالدولة الفلسطينية.