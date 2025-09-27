Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
منوعات

مدينة في آسيا تصدر أول مرسوم للحد من الإفراط في الهواتف والألعاب

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٧ مساءً
مدينة في آسيا تصدر أول مرسوم للحد من الإفراط في الهواتف والألعاب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قرر مجلس مدينة تويواكي وسط اليابان، اعتماد مرسوم يوصي جميع السكان بالحد من استخدام الهواتف الذكية وأجهزة ألعاب الفيديو والأجهزة الرقمية الأخرى إلى ساعتين يومياً فقط خارج أوقات العمل والدراسة.

وأوضح المرسوم، الذي يُعد الأول من نوعه في اليابان، أن الالتزام بهذه التوصية يأتي في إطار جهود المدينة لمواجهة التأثيرات السلبية المترتبة على الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.

قد يهمّك أيضاً
رئيس مؤسسة اليابان يستقبل الطريفي .. ويبحثان تشجيع كتاب الرأي على الكتابة في صحافة البلدين

رئيس مؤسسة اليابان يستقبل الطريفي .. ويبحثان تشجيع كتاب الرأي على الكتابة...

لقطات من وصول الأخضر إلى ملعب الجوهرة

لقطات من وصول الأخضر إلى ملعب الجوهرة

الحد من الإفراط في الهواتف والألعاب

وأكدت السلطات المحلية أن الإفراط في استخدام الأجهزة الرقمية، وخاصة خدمات البث المرئي، قد يؤدي إلى مشاكل صحية وسلوكية، تشمل قلة النوم وتقليل التفاعل الأسري، إضافة إلى الانعزال الاجتماعي وتأثيره على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.

وأوضح رئيس البلدية أن الهدف من المرسوم ليس تقييد السكان بالقوة، بل رفع الوعي حول أهمية إدارة الوقت الرقمي بطريقة صحية توازن بين الترفيه والالتزامات اليومية.

وأشار المرسوم إلى أن الاستخدام المعتدل للأجهزة الرقمية يمكن أن يدعم التعلم والترفيه دون التأثير على الحياة الأسرية أو الروتين اليومي، كما يحث الأهالي على مراقبة عادات أبنائهم الرقمية وتشجيع الأنشطة البدنية والاجتماعية.

ومن المقرر أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر، وسط متابعة دقيقة من السلطات لتقييم تأثيره على سلوك السكان وتوجهات استخدام التكنولوجيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد