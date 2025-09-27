مدينة في آسيا تصدر أول مرسوم للحد من الإفراط في الهواتف والألعاب

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
قرر مجلس مدينة تويواكي وسط اليابان، اعتماد مرسوم يوصي جميع السكان بالحد من استخدام الهواتف الذكية وأجهزة ألعاب الفيديو والأجهزة الرقمية الأخرى إلى ساعتين يومياً فقط خارج أوقات العمل والدراسة.
وأوضح المرسوم، الذي يُعد الأول من نوعه في اليابان، أن الالتزام بهذه التوصية يأتي في إطار جهود المدينة لمواجهة التأثيرات السلبية المترتبة على الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
وأكدت السلطات المحلية أن الإفراط في استخدام الأجهزة الرقمية، وخاصة خدمات البث المرئي، قد يؤدي إلى مشاكل صحية وسلوكية، تشمل قلة النوم وتقليل التفاعل الأسري، إضافة إلى الانعزال الاجتماعي وتأثيره على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.
وأوضح رئيس البلدية أن الهدف من المرسوم ليس تقييد السكان بالقوة، بل رفع الوعي حول أهمية إدارة الوقت الرقمي بطريقة صحية توازن بين الترفيه والالتزامات اليومية.
وأشار المرسوم إلى أن الاستخدام المعتدل للأجهزة الرقمية يمكن أن يدعم التعلم والترفيه دون التأثير على الحياة الأسرية أو الروتين اليومي، كما يحث الأهالي على مراقبة عادات أبنائهم الرقمية وتشجيع الأنشطة البدنية والاجتماعية.
ومن المقرر أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر، وسط متابعة دقيقة من السلطات لتقييم تأثيره على سلوك السكان وتوجهات استخدام التكنولوجيا.