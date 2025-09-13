مذنب غامض يحير العلماء

التقط فريق من علماء الفلك النمساويين صورة للجرم السماوي المعروف باسم 3I/ATLAS، في السابع من سبتمبر الجاري، ووجدوا أن توهجه الذي كان مائلًا إلى الأحمر قد تحول مؤخرًا إلى اللون الأخضر.

وأوضح العلماء إن هذه التغيرات غير معتادة ولا يمكن تفسيرها بالكامل من خلال النماذج الحالية للمذنّبات، وفق ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

من جانبه، قال عالم الفلك مايكل ياغر: “إنه خلال الخسوف الكلي للقمر، التقطنا صورة مفصلة للمذنب 3I/ATLAS من سماء ناميبيا المظلمة”، مضيفاً: “من خلال دمج تعريضات متعددة بالضوء الأزرق والأخضر والأحمر، تمكنا من رؤية الغلاف الغازي الغني للمذنب بوضوح”.

مذنب غامض يتغير لونه

كما قال ياغر للصحيفة البريطانية: “الذيل الذي وثقته تلسكوبات هابل لم يزدد حجما بشكل ملحوظ، بل أصبح أكثر سطوعًا قليلاً فقط”.

وأضاف: “في بداية سبتمبر، وصل الجسم إلى الحد الذي تبدأ فيه المُذنّبات الغنية بالغاز في النشاط. في 28 أغسطس، لاحظنا أن الذيل بدأ يزداد سطوعًا، وبعدها بأيام قليلة، رأينا بداية تطور الغلاف الغازي في صور تم التقاطها باستخدام فلتر أزرق”.

وتابع “الصور العميقة التي التقطناها خلال الخسوف الكلي للقمر في 7 سبتمبر أظهرت بالفعل غلافًا غازيًا أزرق – أخضر وذيلًا. كل هذا يمكن تفسيره وفق تطور مذنب طبيعي”.

وأردف: “لقد سافر هذا الجسم عبر أعماق الفضاء لمليارات السنين، وتعرض لإشعاع مكثف، مما أدى إلى تكوّن قشرة سميكة على سطحه، وهي التي بدأت في التصدع الآن فقط”.

جاء ذلك، فيما أظهرت البيانات التي صدرت هذا الأسبوع عن فريق تلسكوب ATLAS أن سحابة الضوء المحيطة بـ3I/ATLAS كانت تنمو بسرعة أكبر عندما كان الجسم بعيدًا عن الشمس، وتباطأت مع اقترابه منها.