Icon

مذنب غامض يحير العلماء Icon أتربة مثارة ورياح نشطة على شرورة Icon وظائف شاغرة في فروع شركة التصنيع Icon ضبط 21339 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل.. بينهم 23 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف Icon مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تنظم لقاءً معرفيًا لسفير السعودية لدى الصين Icon المركزي الصيني يجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة Icon وظائف إدارية شاغرة بـ شركة الخزف Icon مندوب السعودية بالأمم المتحدة: قرار حل الدولتين يعيد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية Icon الخارجية القطرية: القمة العربية الإسلامية ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي Icon زلزال عنيف يضرب سواحل روسيا وتحذيرات من أمواج تسونامي خطيرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
منقيات ‎
يتغير لونه من الأحمر للأخضر

مذنب غامض يحير العلماء

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٦ مساءً
مذنب غامض يحير العلماء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

التقط فريق من علماء الفلك النمساويين صورة للجرم السماوي المعروف باسم 3I/ATLAS، في السابع من سبتمبر الجاري، ووجدوا أن توهجه الذي كان مائلًا إلى الأحمر قد تحول مؤخرًا إلى اللون الأخضر.

وأوضح العلماء إن هذه التغيرات غير معتادة ولا يمكن تفسيرها بالكامل من خلال النماذج الحالية للمذنّبات، وفق ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

قد يهمّك أيضاً
مذنب يقترب من الأرض خلال الشهر الجاري

مذنب يقترب من الأرض خلال الشهر الجاري

مذنب نادر في طريقه نحو الأرض

مذنب نادر في طريقه نحو الأرض

من جانبه، قال عالم الفلك مايكل ياغر: “إنه خلال الخسوف الكلي للقمر، التقطنا صورة مفصلة للمذنب 3I/ATLAS من سماء ناميبيا المظلمة”، مضيفاً: “من خلال دمج تعريضات متعددة بالضوء الأزرق والأخضر والأحمر، تمكنا من رؤية الغلاف الغازي الغني للمذنب بوضوح”.

مذنب غامض يتغير لونه

كما قال ياغر للصحيفة البريطانية: “الذيل الذي وثقته تلسكوبات هابل لم يزدد حجما بشكل ملحوظ، بل أصبح أكثر سطوعًا قليلاً فقط”.

وأضاف: “في بداية سبتمبر، وصل الجسم إلى الحد الذي تبدأ فيه المُذنّبات الغنية بالغاز في النشاط. في 28 أغسطس، لاحظنا أن الذيل بدأ يزداد سطوعًا، وبعدها بأيام قليلة، رأينا بداية تطور الغلاف الغازي في صور تم التقاطها باستخدام فلتر أزرق”.

وتابع “الصور العميقة التي التقطناها خلال الخسوف الكلي للقمر في 7 سبتمبر أظهرت بالفعل غلافًا غازيًا أزرق – أخضر وذيلًا. كل هذا يمكن تفسيره وفق تطور مذنب طبيعي”.

وأردف: “لقد سافر هذا الجسم عبر أعماق الفضاء لمليارات السنين، وتعرض لإشعاع مكثف، مما أدى إلى تكوّن قشرة سميكة على سطحه، وهي التي بدأت في التصدع الآن فقط”.

جاء ذلك، فيما أظهرت البيانات التي صدرت هذا الأسبوع عن فريق تلسكوب ATLAS أن سحابة الضوء المحيطة بـ3I/ATLAS كانت تنمو بسرعة أكبر عندما كان الجسم بعيدًا عن الشمس، وتباطأت مع اقترابه منها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد