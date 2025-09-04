Icon

مركز "الغطاء النباتي" يجمع 80 طنًّا من البذور خلال 2025

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منذ بداية العام الحالي

مركز “الغطاء النباتي” يجمع 80 طنًّا من البذور خلال 2025

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن جمع أكثر من 80 طنًا من بذور النباتات الرعوية منذ بداية العام الحالي، شملت 45 نوعًا نباتيًّا محليًّا من أبرزها: الغضا، والأرطى، والطلح النجدي، والسلم، والسدر البري، والعرفج، والسمر، والرمث، والضمران، وذلك في إطار جهوده المستمرة للحفاظ على استدامة الغطاء النباتي المحلي بالمملكة.

وأوضح المركز أن عملية جمع البذور مستمرة في مختلف مناطق المملكة، ضمن برامج وخطط مدروسة تهدف إلى استزراع النباتات المحلية والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي، بما يسهم في مكافحة التصحر، وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأضاف أن الاهتمام بجمع بذور النباتات البرية يأتي في إطار أهمية إكثار الأنواع النباتية المحلية والمحافظة عليها، فضلاً عن إعادة إنباتها في المشاتل أو نثرها في مواقع التأهيل البيئي، بما يسهم في إعادة تأهيل المراعي المتدهورة، وتأمين مصادر مستدامة للرعي، واستعادة الغطاء النباتي والحفاظ على استدامته، بالإضافة إلى تعزيز التوازن البيئي في المملكة.

يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

