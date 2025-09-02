مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات عقلية مدني الرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة الأمن بعسير شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يصل بكين على متن قطار مصفح وظائف شاغرة لدى شركة الدواء السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية في تبوك
ألقت دوريات الأمن بمنطقة عسير، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، مخبأة داخل مركبته.
وأوضحت دوريات الأمن بمنطقة عسير، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: Email:[email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.