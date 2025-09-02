Icon

مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات عقلية Icon مدني الرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري Icon مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة الأمن بعسير Icon شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يصل بكين على متن قطار مصفح Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان Icon طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية Icon التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي Icon عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح Icon ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية في تبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة الأمن بعسير

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ مساءً
مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة الأمن بعسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت دوريات الأمن بمنطقة عسير، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، مخبأة داخل مركبته.

وأوضحت دوريات الأمن بمنطقة عسير، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
بالصور.. فيصل بن خالد يتقدم صلاة عيد الأضحى ويستقبل المهنئين

بالصور.. فيصل بن خالد يتقدم صلاة عيد الأضحى ويستقبل المهنئين

ضبط مواطنَين لترويج وتهريب المخدرات بالقصيم وجازان

ضبط مواطنَين لترويج وتهريب المخدرات بالقصيم وجازان

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: Email:[email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بتهامة قحطان في عسير
السعودية اليوم

لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بتهامة قحطان...

السعودية اليوم
أجواء الخريف.. ضباب وأمطار تعكس جمال الطبيعة في عسير
السعودية اليوم

أجواء الخريف.. ضباب وأمطار تعكس جمال الطبيعة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 12 كيلو حشيش في عسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 12 كيلو حشيش في عسير

السعودية اليوم
القبض على مخَالِفَيْن لتهريبهما 132 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

القبض على مخَالِفَيْن لتهريبهما 132 كيلو قات...

السعودية اليوم
حرس الحدود يحبط تهريب 57.5 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان
السعودية اليوم

حرس الحدود يحبط تهريب 57.5 كيلوجرامًا من...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 180 كجم قات مخدر والإطاحة بـ 3 مخالفين بعسير
آخر الاخبار

إحباط تهريب 180 كجم قات مخدر والإطاحة...

آخر الاخبار
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كجم قات مخدر بعسير
السعودية اليوم

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كجم...

السعودية اليوم