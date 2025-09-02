مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة الأمن بعسير

ألقت دوريات الأمن بمنطقة عسير، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، مخبأة داخل مركبته.

وأوضحت دوريات الأمن بمنطقة عسير، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: Email:[email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.