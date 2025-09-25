مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة رجال الأمن بجازان

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.