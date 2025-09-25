Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة رجال الأمن بجازان

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:١٨ مساءً
مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة رجال الأمن بجازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
حوادث مرورية بسبب أمطار جازان .. و”المدني” يحذر

حوادث مرورية بسبب أمطار جازان .. و”المدني” يحذر

أمطار غزيرة وجريان للسيول في جازان

أمطار غزيرة وجريان للسيول في جازان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 60 كيلوجرامًا من القات بجازان
السعودية اليوم

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 60 كيلوجرامًا...

السعودية اليوم
فعاليات متنوعة وأنشطة ترفيهية في جازان احتفاءً بيوم الوطن
السعودية اليوم

فعاليات متنوعة وأنشطة ترفيهية في جازان احتفاءً...

السعودية اليوم
عملية نوعية تحبط تهريب 11 كجم من الحشيش المخدر بجازان
السعودية اليوم

عملية نوعية تحبط تهريب 11 كجم من...

السعودية اليوم
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم القات في جازان
السعودية اليوم

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم القات في...

السعودية اليوم
القبض على مخالف لتهريبه 180 ألف قرص محظور بجازان
السعودية اليوم

القبض على مخالف لتهريبه 180 ألف قرص...

السعودية اليوم
“الغطاء النباتي” ينقذ شجرة ضبر معمرة بجازان
السعودية اليوم

“الغطاء النباتي” ينقذ شجرة ضبر معمرة بجازان

السعودية اليوم
مروج الحشيش والإمفيتامين بالشرقية في قبضة الأمن
السعودية اليوم

مروج الحشيش والإمفيتامين بالشرقية في قبضة الأمن

السعودية اليوم
أهالي جازان يرسمون أفراحهم ابتهاجًا بيوم الوطن
السعودية اليوم

أهالي جازان يرسمون أفراحهم ابتهاجًا بيوم الوطن

السعودية اليوم