مزاد الهجن.. إضافة نوعية لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

يحتضن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، ضمن فعالياته، “مزاد الهجن”، الذي ينظَّم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، بوصفه وجهةً لعرض وبيع وشراء الهجن وفق معايير دقيقة تضمن جودة السُّلالات وأصالتها، وإتاحة أفضلها أمام المشترين المحليين والدوليين.

ويهدف المزاد إلى دعم منتجي الهجن وتمكين الملاك والمضمرين من اقتناء نخبة السلالات من المطايا، بما يُسهم في الارتقاء بقطاع سباقات الهجن، وتعزيز الموروث الشعبي وصون السلالات العربية الأصيلة.

وتُقام فعالية المزاد على مدى ثلاثة أيام ضمن مساحة تبلغ 4,500 متر مربع، إلى جانب خدمات مهيأة للعارضين والمشترين قبل البيع وبعده، حيث يمثِّل “مزاد الهجن” إضافةً نوعيةً لبرنامج المعرض عبر تثمين السلالات الأصيلة، وتوسيع قاعدة المتعاملين، وفتح آفاق واسعة أمام الاستثمار في هذا الموروث العربي العريق.

ولتعميق بُعد الموروث في التجربة، يقدِّم المعرض، أيضًا، فعالية “ركوب الهجن”، التي تتيح للزوار التعرف على وسيلة التنقل في الصحراء والاستمتاع بها في أجواء آمنة ومنظَّمة، إذ تمتد الفعالية عشرة أيام على مساحة 800 متر مربع، وتستقبل جميع الفئات العمرية، بما يعمِّق ارتباط الأجيال بموروث الهجن ويُثري برنامج الزوار.

ويشهد المعرض ركنًا تعريفيًا للاتحاد السعودي للهجن يعرض من خلاله فعالياته والخدمات التي يقدمها لملاك الهجن والمضمرين ومحبي رياضة الهجن والجوائز التي حصل عليها.

يُشار إلى أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 ينطلق في الثاني من شهر أكتوبر حتى الحادي عشر منه، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض).