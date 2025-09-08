Icon

مزايا العلاج الطبيعي

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
مزايا العلاج الطبيعي
المواطن - فريق التحرير

استعرضت وزارة الصحة، مزايا العلاج الطبيعي باعتباره رعاية صحيّة جسدية مُقدّمة للمرضى بهدف تخفيف الآلام وتحسين طريقة الحركة ومنع الإعاقة أو تجنب الحاجة إلى الجراحة وتحسين حياة جميع المستفيدين.

وقالت الصحة إأن ممارس العلاج الطبيعي، هو اختصاصي يُقيّم الحالة الصحيّة للمرضى، ثُم يضع خطة العلاج العمليّة من خلال التمارين الخاصة التي تُساعد على الحركة بشكل أفضل، ويشمل دوره تعليم المريض كيفية وقاية نفسه وإدارة صحته، وشخيص حالة المريض وعلاجه وذلك لجميع الاعمار.

وأكملت، أن العلاج الطبيعي يعتمد على حالة المريض وعمره، واحتياجاته الخاصة، وسرعة استجابة المريض وفترة شفائه، وطبيعة المريض ومشكلته الصحيّة.

وتشمل أقسامه علاج العظام والعضلات، وعلاجا للشيخوخة وكبار السن، وأمراض الجهاز العصبي، وإعادة تأهيل الأوعية الدموية والقلب والرئتين، وتأهيل الأطفال، و الأشخاص بعد إصابات الحروق والجروح، وصحة المرأة والإصابات الرياضية، وتمارين استعادة التوازن.

