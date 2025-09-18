Icon

مسار كدانة.. وجهة ترفيهية مستدامة لسكان مكة المكرمة وزوارها

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٥ مساءً
المواطن - واس

أطلقت كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- “مسار كدانة” في مزدلفة، لتكون نقطة التقاء تجمع بين أصالة المكان وحيوية المجتمع، وتستقبل زوارها على مدار العام، انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع حيوي.

وجهة ترفيهية مستدامة

وأكّد الرئيس التنفيذي لكدانة المهندس محمد بن ناصر المجماج أن مسار كدانة يأتي استكمالًا لخطط التطوير والتنمية التي تعكف كدانة على تنفيذها في مزدلفة بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة؛ لتحويلها إلى وجهة مستدامة ومتنفس لسكان مكة المكرمة وزوارها مع الحرص على تهيئتها بكافة الخدمات التي تلبي رغباتهم وتثري تجربتهم طوال العام، ولا سيما إبراز البعد الحضاري والإنساني للمنطقة، بما يسهم في استدامة إعمار المشاعر المقدسة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويمتاز المسار بعناصر موائمة لاحتياجات الزوار بمختلف الفئات العمرية؛ ويضم مسارًا مزودًا بأرضيات مطاطية صديقة للبيئة على مساحة تتجاوز (150,000) م2؛ تساعد على تخفيف الحرارة ومريحة أثناء المشي؛ إضافة إلى ممشى مجهز بمعايير عالية يتيح للزوار ممارسة رياضة المشي بأمان وراحة، مع توفير مسار مخصص للعربات يُسهِّل تنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشتمل مسار كدانة على مساحة مخصصة للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي المتنوعة، وجلسات استراحة مظللة ومزودة بمراوح رذاذ ملطفة للأجواء، كما جُهِّز الموقع بمرافق خدمية، تسهم في رسم تجربة متكاملة تجعل من المسار خيارًا مثاليًا للزوار من العائلات والأفراد.

