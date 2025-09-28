Icon

 مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

مساعدات إغاثية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى قطاع غزة

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٤ مساءً
مساعدات إغاثية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى قطاع غزة
المواطن - واس

عبرت اليوم دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية السعودية منفذ رفح الحدودي، تضم سلالًا غذائية وحليب أطفال، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع واستمرار الحرب عليه.

