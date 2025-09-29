Icon

ترامب: حظيت بدعم كامل من دول الشرق الأوسط لخطة السلام Icon تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق إنترسك السعودية بنسخته الـ 7 في الرياض Icon مصر تستعد لمواجهة فيضان سد النهضة Icon نسر مهدد بالانقراض يظهر في سماء العُلا Icon هل يمكن للأسرة الاستفادة من الدعم السكني أكثر من مرة؟ Icon السعودية توقّع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 17 دولة للتعاون في النقل الجوي Icon ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز Icon صدور موافقة الملك سلمان على منح ميدالية الاستحقاق لـ 308 مواطنين ومواطنات لتبرع كل منهم بدمه 10 مرات Icon وزير الإعلام: أفضل عقوبة لأصحاب المحتوى الهابط تأتي برفض متابعتهم Icon ماجد الحقيل: إطلاق برامج لدعم الأسر محدودة الدخل بتوجيه ولي العهد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مسام ينزع 1.280 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٦ مساءً
مسام ينزع 1.280 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2025م، من انتزاع (1.280) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (8) ألغام مضادة للأفراد، و(113) لغمًا مضادًا للدبابات، و(1.158) ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وفي محافظة عدن تمكن فريق “مسام” من نزع (5) ألغام مضادة للدبابات و(461) ذخيرة غير منفجرة، ونزع (23) ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع (3) ألغام مضادة للدبابات وعبوة ناسفة واحدة مبتكرة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، ولغمين مضادين للأفراد و(110) ألغام مضادة للدبابات و(460) ذخيرة غير منفجرة في مديرية ميدي بمحافظة حجة.

قد يهمّك أيضاً
مسام ينتزع أكثر من 1.415 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

مسام ينتزع أكثر من 1.415 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

فيديو.. إتلاف أكثر من 5 آلاف لغم زرعها الحوثيون بالجوف اليمنية

فيديو.. إتلاف أكثر من 5 آلاف لغم زرعها الحوثيون بالجوف اليمنية

وفي محافظة مأرب نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الوادي، ونزع (175) ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، ونزع (3) ذخائر غير منفجرة في مديرية عين بمحافظة شبوة، وفي محافظة تعز نزع الفريق (14) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و(15) ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية المظفر، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و(5) ذخائر غير منفجرة في مديرية صلوح.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر سبتمبر إلى (4.176) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (516.499) لغمًا، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد