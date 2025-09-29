مسام ينزع 1.280 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2025م، من انتزاع (1.280) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (8) ألغام مضادة للأفراد، و(113) لغمًا مضادًا للدبابات، و(1.158) ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وفي محافظة عدن تمكن فريق “مسام” من نزع (5) ألغام مضادة للدبابات و(461) ذخيرة غير منفجرة، ونزع (23) ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع (3) ألغام مضادة للدبابات وعبوة ناسفة واحدة مبتكرة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، ولغمين مضادين للأفراد و(110) ألغام مضادة للدبابات و(460) ذخيرة غير منفجرة في مديرية ميدي بمحافظة حجة.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الوادي، ونزع (175) ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، ونزع (3) ذخائر غير منفجرة في مديرية عين بمحافظة شبوة، وفي محافظة تعز نزع الفريق (14) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و(15) ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية المظفر، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و(5) ذخائر غير منفجرة في مديرية صلوح.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر سبتمبر إلى (4.176) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (516.499) لغمًا، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.