مسام ينزع 1,103 ألغام من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو Icon فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن Icon المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية Icon وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة في مصفاة سامرف Icon وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
المواطن - واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2025م، من انتزاع (1,103) ألغام في مختلف مناطق اليمن، منها (4) ألغام مضادة للأفراد، و(51) لغمًا مضادًا للدبابات، و(1,047) ذخيرة غير منفجرة، وعبوة واحدة ناسفة.

وتمكَّن الفريق في مديرية عدن بمحافظة عدن من نزع (598) ذخيرة غير منفجرة، كما نزع في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع ذخيرتين غير منفجرتين، ولغمين مضادين للدبابات في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة نزع لغمين مضادين للأفراد و (18) لغمًا مضادًا للدبابات و(48) ذخيرة غير منفجرة.

ونزع الفريق في مديرية مأرب بمحافظة مأرب (25) لغمًا مضادًا للدبابات و(370) ذخيرة غير منفجرة، و(4) ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات بمديرية موزع، و(11) ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات، و(16) ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ولغمين مضادين للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في صلوح.

وارتفعت بذلك عدد الألغام المنزوعة خلال شهر سبتمبر إلى (1,870) لغمًا، فيما وصل عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (514,193) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.

