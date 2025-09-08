Icon

النفط يرتفع بعد اكتفاء أوبك+ بزيادة متواضعة في الإنتاج Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية روسيا  Icon سعود بن طلال يزور كليات الأولى بالأحساء Icon إخلاء مبنى ركاب في مطار هيثرو بسبب مواد خطرة Icon خطوات الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر Icon استدعاء 982 سخان ماء Weiju Icon إحباط تهريب 65,650 قرصًا ممنوعًا في جازان Icon الذهب اليوم يرتفع إلى مستوى قياسي Icon سفارة السعودية لدى جورجيا للمواطنين: حدثوا صور الجوازات Icon سهيل اليماني يزيّن سماء الشمالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مسام ينزع 767 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
مسام ينزع 767 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

مواضيع ذات علاقة

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر (2025) م، من انتزاع (767) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (8) ألغام مضادة للأفراد، و(30) لغمًا مضادًا للدبابات، و(726) ذخيرة غير منفجرة، و(3) عبوات ناسفة.

وتمكَّن فريق “مسام” في مديرية عدن بمحافظة عدن من نزع (443) ذخيرة غير منفجرة ، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة واحدة ناسفة مبتكرة، و بمديرية خب الشعب بمحافظة الجوف من نزع (6) ألغام مضادة للدبابات وعبوة واحدة ناسفة مبتكرة.

قد يهمّك أيضاً
مسام ينتزع 965 لغمًا في اليمن خلال 7 أيام

مسام ينتزع 965 لغمًا في اليمن خلال 7 أيام

مسام ينتزع 2209 ألغام حوثية خلال أسبوع

مسام ينتزع 2209 ألغام حوثية خلال أسبوع

وفي محافظة مأرب تم نزع لغم واحد مضاد للدبابات وعبوة واحدة ناسفة مبتكرة بمديرية الوادي، و(10) ألغام مضادة للأفراد و(21) لغمًا مضادًا للدبابات و(256) ذخيرة غير منفجرة بمديرية حريب، وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمين مضادين للدبابات بمديرية موزع، ولغمين مضادين للدبابات و(9) ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، و(16) ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية المظفر.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (513.090) لغمًا، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد