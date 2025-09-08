مسام ينزع 767 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر (2025) م، من انتزاع (767) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (8) ألغام مضادة للأفراد، و(30) لغمًا مضادًا للدبابات، و(726) ذخيرة غير منفجرة، و(3) عبوات ناسفة.

وتمكَّن فريق “مسام” في مديرية عدن بمحافظة عدن من نزع (443) ذخيرة غير منفجرة ، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة واحدة ناسفة مبتكرة، و بمديرية خب الشعب بمحافظة الجوف من نزع (6) ألغام مضادة للدبابات وعبوة واحدة ناسفة مبتكرة.

وفي محافظة مأرب تم نزع لغم واحد مضاد للدبابات وعبوة واحدة ناسفة مبتكرة بمديرية الوادي، و(10) ألغام مضادة للأفراد و(21) لغمًا مضادًا للدبابات و(256) ذخيرة غير منفجرة بمديرية حريب، وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمين مضادين للدبابات بمديرية موزع، ولغمين مضادين للدبابات و(9) ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، و(16) ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية المظفر.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (513.090) لغمًا، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.