مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصد المركز الأول في جائزة أداء الصحة 

حصل مستشفى قوى الأمن بالدمام على جائزة “أداء الصحة” التي نظمتها وزارة الصحة، في مسار الأمومة والطفولة، عن مشروع تحسين نتائج حالات القيصريات الطارئة بنسبة 100% خلال 18 شهرًا، بما يسهم في تعزيز سلامة الأم والرضيع، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم بمدينة الرياض.

وسلّم وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل جائزة المركز الأول، للمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن.

وتأتي هذه الجائزة ضمن جهود وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في مستشفيات قوى الأمن.