مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصد المركز الأول في جائزة أداء الصحة 

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
حصل مستشفى قوى الأمن بالدمام على جائزة “أداء الصحة” التي نظمتها وزارة الصحة، في مسار الأمومة والطفولة، عن مشروع تحسين نتائج حالات القيصريات الطارئة بنسبة 100% خلال 18 شهرًا، بما يسهم في تعزيز سلامة الأم والرضيع، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم بمدينة الرياض.
وسلّم وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل جائزة المركز الأول، للمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن.
وتأتي هذه الجائزة ضمن جهود وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في مستشفيات قوى الأمن.