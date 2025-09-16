Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصد المركز الأول في جائزة أداء الصحة 

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٠ مساءً
مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصد المركز الأول في جائزة أداء الصحة 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حصل مستشفى قوى الأمن بالدمام على جائزة “أداء الصحة” التي نظمتها وزارة الصحة، في مسار الأمومة والطفولة، عن مشروع تحسين نتائج حالات القيصريات الطارئة بنسبة 100% خلال 18 شهرًا، بما يسهم في تعزيز سلامة الأم والرضيع، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم بمدينة الرياض.

وسلّم وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل جائزة المركز الأول، للمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن.

قد يهمّك أيضاً
#وظائف صحية شاغرة في مستشفى قوى الأمن

#وظائف صحية شاغرة في مستشفى قوى الأمن

#وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالرياض

#وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالرياض

وتأتي هذه الجائزة ضمن جهود وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في مستشفيات قوى الأمن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد