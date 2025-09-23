مسيرة العرض بالطائف احتفاء باليوم الوطني.. أعلام وفعاليات ومسابقات

ارتفاع مقلق في حالات الكوليرا بدارفور صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة في المسجد النبوي أمطار غزيرة على المسجد الحرام السعودية ترحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا وسان مارينو بالدولة الفلسطينية ولي العهد يؤدي صلاة الميت على سماحة مفتي المملكة في جامع الإمام تركي بالرياض سعود بن مشعل يؤدي صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة في جامع الملك سلمان بجدة لحظات دفن مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في مقبرة العود بالرياض بتوجيه الملك سلمان.. إقامة صلاة الغائب على مفتي المملكة في المسجد الحرام خميس بن رمثان.. ذاكرة الصحراء وبوصلة النفط جولة في قصر الحكم احتفاءً باليوم الوطني 95
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، انطلقت في متنزّه الردف مساء اليوم، مسيرة العرض ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ95 للمملكة، بالتعاون مع قيادة المنطقة تحت شعار: “عزنا بطبعنا”.
وشملت الاحتفالات تزيين الشوارع والمباني بالأعلام والإضاءات التجميلية، وتشغيل النوافير واللوحات الإلكترونية، إضافةً إلى إقامة مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس التراث الوطني وتعزز الانتماء للوطن، من بينها العروض الشعبية، والأركان التفاعلية، والمسابقات الثقافية، والمحاضرات التوعوية التي تسلط الضوء على تاريخ المملكة ومكتسباتها، بما يسهم في تعزيز الوعي الوطني والاعتزاز بالهوية السعودية لدى جميع شرائح المجتمع.