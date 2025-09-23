مسيرة العرض بالطائف احتفاء باليوم الوطني.. أعلام وفعاليات ومسابقات

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، انطلقت في متنزّه الردف مساء اليوم، مسيرة العرض ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ95 للمملكة، بالتعاون مع قيادة المنطقة تحت شعار: “عزنا بطبعنا”.

وشملت الاحتفالات تزيين الشوارع والمباني بالأعلام والإضاءات التجميلية، وتشغيل النوافير واللوحات الإلكترونية، إضافةً إلى إقامة مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس التراث الوطني وتعزز الانتماء للوطن، من بينها العروض الشعبية، والأركان التفاعلية، والمسابقات الثقافية، والمحاضرات التوعوية التي تسلط الضوء على تاريخ المملكة ومكتسباتها، بما يسهم في تعزيز الوعي الوطني والاعتزاز بالهوية السعودية لدى جميع شرائح المجتمع.

