مسيرة القوات الأمنية والعسكرية تجوب شوارع المدينة المنورة احتفاءً باليوم الوطني

شهدت المدينة المنورة اليوم انطلاق مسيرة القوات الأمنية والعسكرية، التي جابت عددًا من الشوارع الرئيسة، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ95، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز.

وعكست المسيرة قوة التلاحم بين القيادة والشعب، وما تحظى به القطاعات الأمنية والعسكرية من تقدير واعتزاز، لفتت الأنظار بمظهرها المهيب الذي يجسّد دورها الريادي في حفظ أمن الوطن واستقراره.

