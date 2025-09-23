برج الطوية بالجبيل.. حكاية حصن صامد منذ 100 عام صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة بالمسجد الحرام الشيخ السند: بلادنا أيقونة العالم ومحط أنظاره وقائدة السلام مسيرة القوات الأمنية والعسكرية تجوب شوارع المدينة المنورة احتفاءً باليوم الوطني تعطل السلم الكهربائي بترامب وقرينته في الأمم المتحدة الملك سلمان: وحدتنا الوطنية قامت على الشريعة الإسلامية والعدل مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال باحتفالات اليوم الوطني في الباحة الطائف الآن.. أمطار غزيرة على السيل الكبير مسيرة العرض بالطائف احتفاء باليوم الوطني.. أعلام وفعاليات ومسابقات ارتفاع مقلق في حالات الكوليرا بدارفور
شهدت المدينة المنورة اليوم انطلاق مسيرة القوات الأمنية والعسكرية، التي جابت عددًا من الشوارع الرئيسة، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ95، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز.
وعكست المسيرة قوة التلاحم بين القيادة والشعب، وما تحظى به القطاعات الأمنية والعسكرية من تقدير واعتزاز، لفتت الأنظار بمظهرها المهيب الذي يجسّد دورها الريادي في حفظ أمن الوطن واستقراره.