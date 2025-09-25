مسيرة 100 عام.. السُّلمي يكشف أسرار التطور والقفزات النوعية لمجلس الشورى

ألقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُّلمي، محاضرة في جامعة الملك سعود اليوم بمناسبة احتفائها بمناسبة اليوم الوطني، جاءت بعنوان: “مسيرة مجلس الشورى في 100 عامٍ”، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس الشورى محمد المطيري ورئيس الجامعة المكلف الدكتور علي مسملي، ونوابه وعُمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من الطلاب والطالبات.

أبرز محطات وتطورات مسيرة المجلس

وتناول نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي في المحاضرة أبرز محطات وتطورات مسيرة مجلس الشورى في 100 عام، حيث استعرض نشأة مجلس الشورى والمراحل التاريخية التي مر بها منذ تأسيسه على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله.

وتناول السلمي تطور عضوية المجلس، والتعديلات على نظامه، إضافة إلى دوره في الجوانب التشريعية، والرقابية، والدبلوماسية البرلمانية، وأشار إلى النقلة النوعية في عمل مجلس الشورى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والنهضة التشريعية والإدارية الكبيرة التي تشهدها المملكة حاليًا.

تفعيل الدبلوماسية البرلمانية

كما نوه نائب رئيس مجلس الشورى بتفعيل المجلس للدبلوماسية البرلمانية كأداة هامة لتعزيز علاقات المملكة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، موضحًا أن عدد الموضوعات التي درسها المجلس ارتفع بنسبة 60% خلال العشر سنوات الماضية، ليصل إلى 3393 موضوعًا.

واختتم نائب رئيس مجلس الشورى محاضرته بالتأكيد على أهمية الدور المحوري لمجلس الشورى في المشاركة في صناعة القرار ودعم مسيرة التنمية الوطنية، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين، وأهداف رؤية السعودية 2030.