مشاهد مذهلة لسيول وادي لومة في تهامة الباحة

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد مذهلة تأسر العقول، لسيول وادي لومة في تهامة الباحة، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه من الأجواء مشاهد ولقطات، للسيول تتدفق في وادي لومة في الباحة، تقطعها قطعان الإبل، في مشهد يبهج الصدور.

الاثنين ١٦ ربيع الأول ١٤٤٧هـــ

8 سبتمبر 2025م

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان للسيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، والرياض والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 42 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف مع تكون سحب رعدية ممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.