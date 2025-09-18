Icon

مشروعات تطويرية للمساجد والجوامع بالمدينة المنورة

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٥ مساءً
مشروعات تطويرية للمساجد والجوامع بالمدينة المنورة
المواطن - واس

دشَّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, أمس، عددًا من المشاريع التطويرية للمساجد والجوامع بمنطقة المدينة المنورة، بلغت قيمتها أكثر من (395) مليون ريال.

جاء ذلك ضمن برنامج زيارة معاليه التفقدية لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، للوقوف على احتياجاته، والاطّلاع على مشاريع الوزارة بالمنطقة، حيث شملت المشروعات التي دشّنها معاليه، تشغيل وصيانة المساجد والجوامع بمبلغ يزيد على (95) مليون ريال، لتغطي نحو (90%) من إجمالي مساجد المنطقة، وتدشين بناء (87) مسجدًا وجامعًا جديدًا بقيمة تجاوزت (282) مليون ريال.

ودشَّن وزير الشؤون الإسلامية مشروع تطوير المساجد الذي يشمل بناء مساجد جديدة، وفق النماذج الذكية والمستدامة، وإعادة تأهيل المساجد القائمة من خلال تطوير التصاميم، وإضافة الاشتراطات الحديثة، وتهيئة المواقع الخارجية، وأعمال التشجير، وتطبيق الاشتراطات الذكية.

وأكد الدكتور آل الشيخ أن هذه المشاريع تأتي -بفضل الله- ثم الدعم السخيّ والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وحرصها على عِمارة بيوت الله، والارتقاء بخدماتها، بما يُلبّي حاجة المُصلين، ويُعزِّز رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين.

واستعرض معاليه خلال الزيارة، سير العمل والخطط والبرامج التطويرية لفروع الوزارة بالمنطقة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المدينة المنورة.

