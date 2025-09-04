Icon

انقطاع مفاجئ لخدمات جوجل ويوتيوب في تركيا ودول أوروبية Icon وفاة وإصابة 38.. قطار يخرج عن مساره ويصطدم بمبنى في البرتغال Icon ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس Icon مشروع مسام ينزع 968 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon التجارة توضح الجهات المسموح لها بتأسيس الشركات غير الربحية Icon الغذاء والدواء: إحالة مقيم في الدمام إلى النيابة العامة Icon مركز “الغطاء النباتي” يجمع 80 طنًّا من البذور خلال 2025 Icon تنظيم الإعلام تلزم روبلوكس بإيقاف المحادثات الصوتية والكتابية ورقابة المحتوى Icon بدء أعمال السجل العقاري في 19 حيًا بمنطقتي الرياض والشرقية Icon ضبط مخالف لإشعاله النار في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مشروع مسام ينزع 968 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٧ مساءً
مشروع مسام ينزع 968 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الخامس من شهر أغسطس 2025م، من انتزاع 968 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و32 لغمًا مضادًا للدبابات، و925 ذخيرة غير منفجرة، و7 عبوات ناسفة.

وتمكَّن فريق “مسام” في مديرية عدن بمحافظة عدن من نزع 572 ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة و4 عبوات ناسفة في مديرية حيس، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية الخوخة، وفي مديرية خب الشعب بمحافظة الجوف نزع الفريق 10 ألغام مضادة للدبابات، وفي محافظة لحج نزع فريق “مسام” ذخيرتين غير منفجرة بمديرية تبن، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية طور الباحة، وفي محافظة مأرب نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية رغوان، و3 ألغام مضادة للأفراد و3 عبوات ناسفة في مديرية حريب، و15 لغمًا مضادًا للدبابات و311 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب.

قد يهمّك أيضاً
بالأرقام.. 207 مليارات ريال حجم الاستثمارات الأميركية في المملكة

بالأرقام.. 207 مليارات ريال حجم الاستثمارات الأميركية في المملكة

صحة عسير ردًّا على “المواطن”: حاسبنا المقصرين والأرقام تؤكد نجاحنا

صحة عسير ردًّا على “المواطن”: حاسبنا المقصرين والأرقام تؤكد نجاحنا

وفي محافظة شبوة نزع الفريق 4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عسيلان، و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية عين، وفي محافظة تعز نزع الفريق 15 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و18 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية المظفر.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر أغسطس إلى 4.735 لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 512.323 لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
أخبار رئيسية

ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان الجهود المبذولة...

أخبار رئيسية
انطلاق موسم الصيد في السعودية لهذا العام
السعودية اليوم

انطلاق موسم الصيد في السعودية لهذا العام

السعودية اليوم
الطريق البري بين السعودية وعُمان.. إنجاز هندسي في قلب الربع الخالي
السعودية اليوم

الطريق البري بين السعودية وعُمان.. إنجاز هندسي...

السعودية اليوم