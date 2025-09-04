مشروع مسام ينزع 968 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الخامس من شهر أغسطس 2025م، من انتزاع 968 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و32 لغمًا مضادًا للدبابات، و925 ذخيرة غير منفجرة، و7 عبوات ناسفة.

وتمكَّن فريق “مسام” في مديرية عدن بمحافظة عدن من نزع 572 ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة و4 عبوات ناسفة في مديرية حيس، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية الخوخة، وفي مديرية خب الشعب بمحافظة الجوف نزع الفريق 10 ألغام مضادة للدبابات، وفي محافظة لحج نزع فريق “مسام” ذخيرتين غير منفجرة بمديرية تبن، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية طور الباحة، وفي محافظة مأرب نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية رغوان، و3 ألغام مضادة للأفراد و3 عبوات ناسفة في مديرية حريب، و15 لغمًا مضادًا للدبابات و311 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق 4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عسيلان، و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية عين، وفي محافظة تعز نزع الفريق 15 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و18 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية المظفر.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر أغسطس إلى 4.735 لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 512.323 لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.