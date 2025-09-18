مشكلة في كاميرات آيفون إير و17 برو

اعترفت شركة أبل بتقارير تتحدث عن مشاكل في كاميرا هاتفي آيفون إير وآيفون 17 برو، وأكدت أنها تعمل على حلها.

وتفصيلاً، اكتشف هنري كيسي مشاكل الكاميرا لأول مرة بعد أن لاحظ خللاً في الكاميرا أثناء استخدام آيفون إير في حفل موسيقي.

يبدو أن المشكلة تؤثر على هاتفي إير وآيفون 17 برو، حيث تظهر مربعات سوداء وخطوط بيضاء متعرجة في بعض الصور، بحسب تقرير نشره موقع “digitaltrends”.

مشكلة في كاميرات آيفون

وهناك دائمًا احتمال ألا تعمل التقنية الجديدة بشكل صحيح فور إخراجها من العلبة، وفي هذه الحالة، نتوقع من الشركات اتخاذ إجراءات سريعة لحل المشكلة.

لن تتوفر أجهزة آيفون الجديدة حتى 19 سبتمبر، مما يعني أن تحديث البرنامج لمعالجة المشكلة قد يكون متاحًا بمجرد إخراج جهاز آيفون الجديد من العلبة.

قد يُفاجأ البعض بأن ما يبدو مشكلة كبيرة، لم تُلاحظه “أبل” في اختباراتها الداخلية قبل وصول وحدات المراجعة مع الوسائط.

ستبدأ هواتف آيفون الأربعة الجديدة من “أبل” بالوصول إلى المستخدمين في 19 سبتمبر، وتُظهر الطلبات المسبقة إقبالاً كبيراً عليها.

حتى وقت كتابة هذا التقرير، إذا طلبت مسبقاً هاتفاً جديداً من سلسلة آيفون 17، فستنتظر ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع حتى يصل هاتفك الجديد.

لا يزال هاتف آيفون إير فائق النحافة متاحاً للشراء يوم الإطلاق، إذا كنت مهتماً بأحدث إضافة إلى سلسلة هواتف آيفون.

جميع الهواتف الأربعة الجديدة مزودة بنظام iOS 26، أحدث نظام تشغيل من “أبل”، وهو أكبر تحديث لها منذ أكثر من عقد.