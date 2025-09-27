مشهد غروب بديع.. الضباب يحتضن قمم عسير

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
رسمت الطبيعة الخلابة في قمم منطقة عسير لوحة بديعة عند غروب الشمس، حيث غمرت الغيوم والضباب الكثيف القرى والطرقات الجبلية، في مشهدٍ يلفت الأنظار.
وتحوّلت الأجواء مع انحدار الشمس خلف الأفق إلى عرض بصري متكامل، اجتمع فيه دفء الألوان البرتقالية للشفق مع بياض الضباب المتدفق من سفوح الجبال، فيما انعكست أضواء القرى بين السحب لتضفي على المشهد جمالًا ساحرًا يجمع هدوء الطبيعة وروعة العمران.
ويعد هذا المنظر أحد أبرز ملامح عسير السياحية، إذ تجذب قممها العالية في فصل الخريف محبي الطبيعة والمصورين، مستمتعين بالطقس المعتدل والغيوم التي تميّز المنطقة عن غيرها من الوجهات.
وتواصل منطقة عسير تعزيز حضورها وجهة سياحية أولى على مستوى المملكة، من خلال ما تمتاز به من تنوع بيئي ومناخي.