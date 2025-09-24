مصرع 12 شخصًا على الأقل في كولكاتا الهندية بسبب الأمطار سماء الأحساء تزدان بالألعاب النارية احتفاءً باليوم الوطني طرح 3 فرص استثمارية لزراعة الشتلات والأشجار المثمرة في منطقة مكة المكرمة تراجع أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى في الجلسة السابقة الصندوق العقاري يُودع مليارًا و36 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة حتى المساء مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2025 ارتفاع أسعار النفط اليوم إلغاء رحلة من كل 10 رحلات اليوم في مطار بروكسل مسيرات القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل بمناسبة اليوم الوطني
لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا مصرعهم بسبب هطول أمطار غزيرة على مدينة كولكاتا والمناطق المحيطة بها في الهند؛ مما أدى إلى غرق الشوارع وشل حركة النقل.
وتسببت الأمطار في تعطل شبه تام في كولكاتا، (عاصمة ولاية البنغال الغربية)، وتوقف حركة المرور على الطرق والسكك الحديدية وأُلغيت أو تأخرت عدة رحلات جوية وقطارات وانقطع التيار الكهربائي لساعات في مناطق عدة؛ مما فاقم من معاناة السُكان.
ونشرت السلطات الهندية مضخات شفط المياه لتصريفها من الشوارع وخطوط السكك الحديدية، إلى جانب إطلاق جهود إغاثة تشمل توزيع الغذاء وتوفير خدمات الطوارئ، داعية السكان إلى توخي الحذر لأن المياه في المناطق المنخفضة لا تزال مستوياتها مرتفعة نسبيًا.