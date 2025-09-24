Icon

مصرع 12 شخصًا على الأقل في كولكاتا الهندية بسبب الأمطار

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
المواطن - واس

لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا مصرعهم بسبب هطول أمطار غزيرة على مدينة كولكاتا والمناطق المحيطة بها في الهند؛ مما أدى إلى غرق الشوارع وشل حركة النقل.

وتسببت الأمطار في تعطل شبه تام في كولكاتا، (عاصمة ولاية البنغال الغربية)، وتوقف حركة المرور على الطرق والسكك الحديدية وأُلغيت أو تأخرت عدة رحلات جوية وقطارات وانقطع التيار الكهربائي لساعات في مناطق عدة؛ مما فاقم من معاناة السُكان.

ونشرت السلطات الهندية مضخات شفط المياه لتصريفها من الشوارع وخطوط السكك الحديدية، إلى جانب إطلاق جهود إغاثة تشمل توزيع الغذاء وتوفير خدمات الطوارئ، داعية السكان إلى توخي الحذر لأن المياه في المناطق المنخفضة لا تزال مستوياتها مرتفعة نسبيًا.

