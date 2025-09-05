Icon

مصرع 15 شخصًا إثر سقوط حافلة وسط سريلانكا

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٣ صباحاً
مصرع 15 شخصًا إثر سقوط حافلة وسط سريلانكا
المواطن - فريق التحرير

لقي 15 شخصًا مصرعهم اليوم إثر سقوط حافلة سياحية تقل نحو ثلاثين راكبًا في منحدر على طريق جبلي وسط سريلانكا.

وأوضحت شرطة سريلانكا في بيانها، أن الحافلة اصطدمت بمركبة أخرى قبل أن تسقط في واد عميق بمنطقة إيلا الواقعة على بعد 130 كيلومترًا شرق العاصمة كولومبو، في حادثة لم تحدد أسبابها بعد.

وأضافت بأن الضحايا هم 14 راكبًا من السياح المحليين، إضافة إلى سائق الحافلة، كما أسفر الحادث عن إصابة 16 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة.

