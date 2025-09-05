مصرع 15 شخصًا إثر سقوط حافلة وسط سريلانكا إغلاق 10 مقاه في جدة بعد رصد عدة مخالفات مكمّل نباتي يعزز المناعة ويكافح السرطان القبض على مقيم ومخالف لسرقتهما أجزاء من مركبتين متوقفتين بالرياض وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة استقرار سعر الدولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية العاصفة الاستوائية “بيباه” تضرب اليابان ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوع أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على عدة مناطق وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 5 مدن
لقي 15 شخصًا مصرعهم اليوم إثر سقوط حافلة سياحية تقل نحو ثلاثين راكبًا في منحدر على طريق جبلي وسط سريلانكا.
وأوضحت شرطة سريلانكا في بيانها، أن الحافلة اصطدمت بمركبة أخرى قبل أن تسقط في واد عميق بمنطقة إيلا الواقعة على بعد 130 كيلومترًا شرق العاصمة كولومبو، في حادثة لم تحدد أسبابها بعد.
وأضافت بأن الضحايا هم 14 راكبًا من السياح المحليين، إضافة إلى سائق الحافلة، كما أسفر الحادث عن إصابة 16 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة.