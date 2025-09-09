مصرف الراجحي يعلن بدء طرح صكوك اجتماعية مقوّمة بالدولار

أعلن مصرف الراجحي “المصرف”، اليوم الثلاثاء، بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي “الصكوك” عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.

طرح صكوك اجتماعية مقوّمة بالدولار

وأوضح مصرف الراجحي، في بيان على “تداول السعودية”، إن نوع الإصدار صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي، وسيتم تحديد قيمة الطرح والقيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار، بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي.

وأضاف أن بداية الطرح من اليوم الموافق 2025-09-09، على أن نهاية الطرح غدا الموافق 2025-09-10، على أن تكون مدة استحقاق (الصك/ السند) 10.5 سنة، يجوز استردادها بعد 5 سنوات. كما أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة، حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.