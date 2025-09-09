مصرف الراجحي يعلن بدء طرح صكوك اجتماعية مقوّمة بالدولار أسعار الذهب ترتفع لمستوى قياسي جديد طقس الثلاثاء.. أمطار وسيول وبرد على 8 مناطق القبض على مقيم لترويجه الحشيش في جدة البرلمان الفرنسي يصوت بحجب الثقة عن الحكومة للمرة الأولى أكثر من 84 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وجهود الإغاثة مستمرة مزايا العلاج الطبيعي ضبط عدد من المتسولين في القصيم عبدالله الربيعة قصة شغف.. رمز الإنسانية السعودية والعطاء المتجدد قتلى وجرحى في تصادم قطار وحافلة وسط المكسيك
أعلن مصرف الراجحي “المصرف”، اليوم الثلاثاء، بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي “الصكوك” عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.
وأوضح مصرف الراجحي، في بيان على “تداول السعودية”، إن نوع الإصدار صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي، وسيتم تحديد قيمة الطرح والقيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار، بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي.
وأضاف أن بداية الطرح من اليوم الموافق 2025-09-09، على أن نهاية الطرح غدا الموافق 2025-09-10، على أن تكون مدة استحقاق (الصك/ السند) 10.5 سنة، يجوز استردادها بعد 5 سنوات. كما أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة، حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.
