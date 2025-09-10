Icon

بعائد 5.651% للصك

مصرف الراجحي ينتهي من طرح صكوك بقيمة مليار دولار

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥١ صباحاً
مصرف الراجحي ينتهي من طرح صكوك بقيمة مليار دولار
المواطن - فريق التحرير

أنهى مصرف الراجحي طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار على المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة.

وأوضح مصرف الراجحي، في بيان على “تداول”، أن قيمة الطرح بلغت مليار ريال وبعدد إجمالي 5000 صك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدا، فيما بلغت القيمة الاسمية 200 ألف دولار بعائد 5.651% للصك في السنة .

وجاءت مدة استحقاق الصك 10.5 سنة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، حيث يكون استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

