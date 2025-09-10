مصرف الراجحي ينتهي من طرح صكوك بقيمة مليار دولار معرض الصقور والصيد 2025.. موروث ثقافي يعزز الأثر الاجتماعي والحراك الاقتصادي أرامكو تعلن بدء إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار آيفون 17 إير.. أنحف أجهزة أبل بقدرات خرافية 9 حالات تستدعي إعطاء أفضلية المرور أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ 9 مساءً كود الطرق السعودي يضع اشتراطات لتعزيز السلامة في مناطق الأعمال طرح 47 مشروعًا عبر منصة استطلاع المواقيت ومساجد الحل.. خدمات متجددة وتجربة ميسرة للحجاج فعاليات Grand Arrival تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس
أنهى مصرف الراجحي طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار على المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة.
وأوضح مصرف الراجحي، في بيان على “تداول”، أن قيمة الطرح بلغت مليار ريال وبعدد إجمالي 5000 صك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدا، فيما بلغت القيمة الاسمية 200 ألف دولار بعائد 5.651% للصك في السنة .
وجاءت مدة استحقاق الصك 10.5 سنة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، حيث يكون استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.